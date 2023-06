La transition vers l'électrique concernera également les voitures BMW M. La lettre qui identifie les Bavaroises les plus sportives restera synonyme de haute performance dans un avenir proche, avec les premiers modèles alimentés par batterie qui pourraient faire leur apparition en 2027.

Selon Auto Express, après le lancement des premières BMW basées sur la nouvelle architecture Neue Klasse, il sera temps de présenter les modèles les plus puissants, qui seront dévoilés entre 2026 et 2027. D'autres détails intéressants sur la BMW M du futur proviennent d'une interview de Dirk Hacker, directeur du développement des modèles M, dans le magazine britannique.

En fait, le travail sur la première M à zéro émission a déjà commencé. Depuis quelque temps, en effet, une M50 i4 spéciale a été aperçue avec une carrosserie encore plus large et plus méchante, laissant entrevoir un modèle capable de développer plus que ses 544 ch actuels. Et Hacker de confirmer :

"Nous travaillons sur un certain nombre d'idées pour un groupe motopropulseur doté de quatre moteurs électriques et de nombreuses nouvelles fonctions. Nous sommes actifs sur de nombreux fronts, qu'il s'agisse du logiciel développé en interne, des moteurs électriques ou des batteries. Mais l'aspect le plus important est l'aspect émotionnel : nous devons créer une voiture attrayante.

BMW M elettrica, le foto spia

Si l'on lit entre les lignes, la première M électrique ne sera pas nécessairement la plus rapide :

Par rapport à la concurrence, nous n'avons pas les modèles les plus rapides pour le 0-100 km/h. Cependant, je pense que de nombreux autres aspects font la différence, tels que les réglages, le son et les émotions de conduite. En bref, c'est l'ensemble du "package" qui doit inciter les gens à acheter.

En entrant dans les détails des solutions, le dirigeant de BMW lance quelques idées :