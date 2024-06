BMW a mis sa gamme à jour, ces derniers temps. Mercredi, le constructeur automobile allemand a dévoilé la nouvelle Série 2 et si vous pouvez repérer le moindre changement, c'est que vous connaissez vraiment vos BMW. Les ventes devraient commencer en août et une légère augmentation de prix fait passer l'ensemble de la gamme au-dessus de la barre des 50 000 €.

Ouf, la calandre n'est pas énorme

Pour autant que l'on sache, il n'y a aucun changement mécanique pour la Série 2 puisque le quatre cylindres de 2,0 litres, de la 230i, et le six cylindres de 3,0 litres de la M240i sont conservés comme auparavant. Cela signifie 255 chevaux et 400 Nm de couple pour le premier, et 382 chevaux combinés à 500 Nm pour le second. Toutes les versions sont livrées de série avec une transmission automatique à huit vitesses, avec transmission intégrale xDrive en option à 2 000 €.

Pas de révolution dans un ensemble déjà solide

Le "plus remarquable" à l'intérieur est le système d'infodivertissement du système iDrive 8.5 de BMW, qui est un peu plus facile à utiliser que la version précédente. Il existe également un nouvel éclairage d’ambiance, standard, intégré aux bouches d’aération de la climatisation. Les futurs clients disposeront aussi de nouveaux modèles de volant, notamment une version à fond plat pour les variantes plus sportives, et les sièges chauffants sont désormais de série.

Il n’y a donc rien de vraiment révolutionnaire ici, mais la Série 2 ne manquait pas de grand-chose non plus. Elle devrait toujours constituer un point d’entrée idéal pour la dynamique de conduite classique de BMW bien que les prix aient augmenté. Par exemple, la 220i coûte désormais 50 600 € (minimum) tandis que la M240i xDrive est affichée à 66 600 € contre 62 789 € jusque-là. Et aucun moteur n'échappera au malus écologique...