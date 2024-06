Les SUV coupés sont de plus en plus populaires dans tous les segments. Autrefois réservés au haut de gamme de quelques constructeurs automobiles, ces modèles sont aujourd'hui très répandus, même parmi les marques non premium.

L'un des nouveaux venus de ce type particulier de SUV est le BMW X2, qui représente un nouveau concurrent de l'Audi Q3 Sportback, l'un des représentants les plus importants du segment depuis son lancement il y a cinq ans. Les voici comparés.

L'extérieur

Si l'on fait abstraction des formes des crossovers compacts, comme nous l'avons dit, le nouveau X2 a adopté une carrosserie presque semblable à celle d'un coupé, avec une lunette arrière inclinée. Les dimensions ont également considérablement augmenté par rapport au modèle précédent, avec une longueur de 4,55 mètres (+19 cm), une largeur de 1,85 mètre (+3 cm) et une hauteur de 1,59 mètre (+6 cm).

BMW X2 Audi Q3 Sportback

La face avant (photo de couverture ci-dessus) rappelle celle du X1, mais la double calandre réniforme est plus large et s'illumine dans l'obscurité, tandis que la calandre inférieure présente un design encore plus élaboré et distinctif.

Sur le côté, la silhouette du toit rappelle celle du X4, bien que la "queue" soit plus compacte. Avec les feux arrière développés horizontalement, nous trouvons un diffuseur noir brillant qui ajoute une touche sportive.

De plus, le look de la BMW varie considérablement entre les versions à combustion interne et les versions électriques. Ces dernières sont facilement reconnaissables grâce aux inserts bleus, caractéristiques des variantes électriques de la gamme allemande.

La version M35i mérite une mention spéciale, avec un design encore plus agressif qui comprend quatre sorties d'échappement et un kit de carrosserie spécifique.

BMW X2 M35i

Le Q3 Sportback a fait ses débuts en 2019, mais sa forme reste très actuelle. Le dynamisme apporté par le toit incliné en forme de coupé est certainement la principale caractéristique du modèle, qui mise tout sur un style sportif et épuré.

L'avant est dominé par la calandre Singleframe et les phares LED anguleux qui rendent le "look" Audi immédiatement reconnaissable. Les jantes vont jusqu'à 20 pouces, tandis qu'à l'arrière, on retrouve les classiques blocs optiques à développement horizontal et une zone inférieure noire brillante qui affine les proportions du SUV.

L'esthétique du RS Q3 est spécifique et se distingue (également) par les sorties d'échappement ovales reprises de la RS 3.

Audi RS Q3 Sportback

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement BMW X2 4,55 mètres 1,85 mètre 1,59 mètres 2,63 mètres Audi Q3 Sportback 4,50 mètres 1,84 mètre 1,57 mètre 2,69 mètres

Intérieur

L'intérieur du X2 est équipé du BMW Curved Display, un panneau "suspendu" sur le tableau de bord intégrant deux écrans : un de 10,25 pouces pour le combiné d'instruments et un de 10,7 pouces pour le système d'info-divertissement. Ce système, équipé de BMW OS 9, peut également être contrôlé par des boutons situés dans le tunnel central, où se trouvent également les commandes des modes de conduite.

En termes de technologie, BMW propose une gamme complète d'équipements. Elle comprend l'affichage tête haute, l'assistant de stationnement avec caméra de recul, le régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop/Go, le freinage d'urgence et le maintien actif dans la voie, ainsi que l'assistant personnel intelligent BMW. Il est également doté d'une navigation basée sur le cloud et d'une compatibilité avec Apple CarPlay et Android Auto.

La capacité du compartiment à bagages varie de 560 à 1470 litres pour les versions à moteur thermique et de 525 à 1400 litres pour les versions électriques.

L'intérieur est soigné, avec des revêtements en cuir et en daim agréables au toucher. Différentes moulures en aluminium brossé et en noir piano créent une ambiance raffinée (et sportive dans certaines versions).

BMW X2, l'intérieur Audi Q3 Sportback, l'intérieur

En ce qui concerne le Q3 Sportback, l'attention portée à la technologie n'est pas en reste. L'intérieur est dominé par le cockpit virtuel de 10,25 pouces et l'écran d'info-divertissement MMI plus intégré au Black Panel de 8,8 pouces. D'une manière générale, les formes sont complètement différentes de celles de la BMW, tandis que le tableau de bord a un aspect plus traditionnel et moins minimaliste.

Le tunnel central comporte également plusieurs boutons physiques, dont ceux dédiés à la climatisation. En outre, au lieu de la "palette" présente sur le X2, on trouve ici le levier de vitesse classique.

Selon les versions, nous trouvons des revêtements en tissu et en cuir, tandis que les moulures sont en cuir ou en noir piano. En termes de praticité, la rangée arrière peut coulisser d'avant en arrière jusqu'à 13 cm, tandis que la capacité de chargement varie entre 530 et 1 400 litres (450/1 250 litres pour l'hybride rechargeable).

Modèle Instrumentation numérique Moniteur central Compartiment à bagages (min/max) BMW X2 10,25" 10,7" 560/1 470 litres Audi Q3 Sportback 10,25" 8,8" 530/1 400 litres

Les moteurs

Le X2 dispose d'une gamme de moteurs (presque) entièrement nouvelle par rapport à la génération précédente. En particulier, le bloc essence 1.5 mild hybrid de 170 ch (appelé sDrive 20i) et la version xDrive 30 100 % électrique de 313 ch font leur apparition.

La seule variante essence non électrifiée est la sportive M35i de 300 ch, tandis qu'en ce qui concerne les diesels, il existe actuellement trois groupes motopropulseurs : le sDrive 18d de 150 ch à traction avant, le sDrive 20d mild hybrid de 163 ch à traction avant (disponible à partir de juillet 2024) et le xDrive 20d mild hybrid de 163 ch à transmission intégrale.

Tous les modèles dotés d'un moteur à combustion sont équipés de la transmission automatique à double embrayage à 7 rapports.

BMW X2 M35i Audi RS Q3 Sportback

Dans le Q3 Sportback, on trouve quatre déclinaisons de puissance parmi les moteurs à essence. Il y a les 1.5 et 2.0 TFSI avec 150 ch (appelé '35') et 190 ch ('40') respectivement, ainsi que le 2.0 TFSI avec 245 ch ('45'). Le haut de la gamme est le RS Q3 avec le cinq cylindres 2,5 TFSI de 400 ch.

Il y a aussi l'hybride rechargeable avec le 1.4 245 ch ('45 e') et deux variantes diesel avec le 2.0 TDI de 150 ch ('35') et 200 ch ('40'). Trois transmissions sont proposées : manuelle à 6 rapports pour les modèles de base, automatique à double embrayage à 7 rapports pour la S tronic (en fait, tous les moteurs sauf le 35 TFSI et le 45 TFSI e) et automatique à 6 rapports (uniquement pour le 45 TFSI e).

Modèle Essence Diesel Plug-in électrique BMW X2 1.5 turbo 170 ch MHEV 2.0 turbo 300 ch 2.0 turbo diesel 150 ch n.d. 313 CH Audi Q3 Sportback 1.5 TFSI 150 CH 2.0 TFSI 190 CH 2.0 TFSI 245 CH 2.5 TFSI 400 CH 2.0 TDI 150 CH 2.0 TDI 200 CH 1.4 245 CH n.d.

Prix

Les prix du X2 commencent à 47 650 euros pour le sDrive20i de 170 ch et vont jusqu'à 64 900 euros pour le modèle M35i. L'iX2 électrique, quant à lui, est proposé à partir de 46 900 euros.

Dans le cas du Q3 Sportback, les prix commencent à 43 215 euros pour le 35 TFSI de 150 ch et vont jusqu'à 73 810 euros pour le RS Q3.