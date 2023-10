BMW ne s'est jamais lancée dans le lucratif segment des SUV tout-terrain, décidant de rester sur la touche et de regarder Mercedes engranger d'énormes bénéfices avec le Classe G. Aujourd'hui, la marque à l'étoile travaille actuellement sur une version plus petite du populaire véhicule tout-terrain afin de capitaliser sur le succès de son Geländewagen. Son grand rival munichois préfère se concentrer sur les crossovers et les SUV orientés vers la performance, avec en tête le controversé XM hybride rechargeable.

L'un des nombreux modèles X sportifs est le X2 récemment introduit dans la spécification M35i. Il s'agit toujours d'un crossover performant axé sur la route, mais il a été modifié pour le tout-terrain afin de participer au rallye Rebelle. Ne vous attendez pas à des essieux portiques et à une énorme suspension, car les changements les plus importants se limitent aux pneus tout-terrain Falken Wildpeak, aux jantes Rotiform ZMO-M et à la protection du soubassement par une plaque de protection.

BMW X2 M35i 2024 au Rallye Rebelle 2023

Le M Performance X2 dispose d'un assortiment d'autres améliorations, allant de feux supplémentaires à l'avant et à l'arrière à une galerie de toit Thule. Il est également équipé d'un film de protection de la peinture pour la carrosserie élancée en Frozen Portimao Blue, une couleur mate du catalogue Individual. Cette M35i aménagée a été équipée de sangles de remorquage du catalogue M Performance Parts ainsi que d'un porte-pneu de secours dans l'espace de chargement. Pour compléter les améliorations, le véhicule est équipé de matériel et d'accessoires de dépannage tout-terrain Smittybilt et d'un compteur kilométrique externe TerraTrip.

Le Rebelle Rally, la plus ancienne compétition de rallye tout-terrain organisée aux États-Unis, est une course de huit jours qui commence à Mammoth Mountain Resort à Mammoth Lakes et se termine dans les Imperial Dunes, près de la frontière mexicaine. Cette BMW X2 M35i 2024 doit affronter six étapes et parcourir plus de 2 100 kilomètres dans les conditions difficiles des déserts de Californie et du Nevada.

Le SUV américain plus puissant que son jumau européen

Le crossover compact et sportif de BMW concourt dans la catégorie X-Cross avec Rebecca Donaghe au volant et Sedona Blinson en tant que navigatrice. L'édition de cette année a débuté le 12 octobre et se terminera le samedi 21 octobre.

Pour terminer, signalons que le X2 M35i vendu aux États-Unis est plus puissant que la version européenne. Le moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres développe 312 chevaux alors que le modèle équivalent vendu sur le Vieux Continent doit se contenter de 296 chevaux en raison d'une réglementation plus stricte en matière d'émissions polluantes. Pour voir le verre à moitié plein, le couple reste inchangé pour les deux versions ; 400 Nm.