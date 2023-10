La BMW X2 M35i xDrive sera présentée le 11 octobre prochain. Juste avant la présentation, le constructeur allemand a publié une bande-annonce de 19 secondes révélant certaines parties du petit SUV. La vidéo débute par un coup d'œil sur la calandre, qui présente un bord éclairé et un badge M sur le côté droit. L'emblème BMW se trouve dans une partie échancrée du capot, entre deux zones surélevées. Les rétroviseurs latéraux d'allure sportive ont une forme acérée et sont recouverts de noir.

Les jantes ont une forme complexe avec de multiples facettes, une finition noire et des sections usinées autour de la jante. Des disques de frein percés et des disques de marque M sont visibles à l'arrière. L'arrière est doté d'un spoiler situé sous la lunette arrière. Il comporte une partie surélevée de chaque côté et est plat au milieu. La partie inférieure du pare-chocs est ornée d'un bandeau rectangulaire au-dessus des quatre sorties d'échappement (deux de chaque côté).

Galerie: BMW X2 2024 - teasers

Le précédent teaser de la nouvelle X2 la montrait apparaissant dans la cité virtuelle Hypnopolis, accessible dans le jeu vidéo Fortnite. La carte personnalisée comprend le bâtiment BMW "Four Cylinder" et le musée du constructeur automobile.

Une base de X1 pour le X2 M35i xDrive ?

Le site de BMW confirme que le X2 M35i xDrive développera 296 chevaux (221 kilowatts) et pourra atteindre 100 km/h en 5,4 secondes. Ces spécifications sont intrigantes car la première présentation du X1 M35i xDrive en juin 2023 montre qu'il développait 312 ch grâce à un quatre cylindres turbocompressé de 2,0 litres. Cela suffit pour atteindre 100 km/h en 5,2 secondes. Normalement, on pourrait s'attendre à ce que ces modèles soient mécaniquement identiques.

Le X1 M35i est équipé d'une boîte de vitesses à double embrayage à sept rapports, d'un différentiel mécanique à glissement limité et d'une transmission intégrale. La suspension M réglable est de série. Certains de ces éléments devraient être repris dans la version X2. Le X1 M35i utilise le nouveau système d'infodivertissement BMW iDrive 9, et la variante X2 devrait également bénéficier de cette technologie. Le modèle plus cossu est disponible avec des sièges sport M et une garniture de toit anthracite.