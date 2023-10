Bien que le X2 de deuxième génération ne soit pas présenté avant la semaine prochaine, vous pouvez d'ores et déjà découvrir le crossover à la silhouette élancée dans le monde numérique en téléchargeant Fortnite. BMW a construit une ville artificielle avec l'île "Hypnopolis" où les joueurs découvriront un scénario qui met l'accent sur l'iX2 électrique. On nous dit que plusieurs easter eggs ont été disséminés sur l'île et qu'il y a même une réplique fidèle du célèbre bâtiment "Four Cylinder".

Hypnopolis dispose également d'une représentation fidèle d'autres points de repère, tels que le BMW Welt et le BMW Museum. Cette ville imaginaire est déjà accessible dans Fortnite, et vous pouvez plonger directement dans Hypnopolis en entrant le code d'île suivant : 3541-0917-2429. Le constructeur automobile allemand est fier d'annoncer qu'il a développé le premier créateur de voitures dans Fortnite, que l'on trouve au BMW Welt. Il peut être débloqué en complétant une série de défis, et après cela, un prototype du X2 peut être personnalisé avec des combinaisons de peinture, des roues, et le "contenu du coffre".

BMW souligne qu'il a fait lui-même tout le travail sans l'aide d'Epic Games, le studio de jeux vidéo qui a développé Fortnite. Le vrai X2 devrait être présenté le 11 octobre prochain et nous nous réjouissons de voir les versions ICE et électriques du coupé-crossover avant que la production ne soit lancée à la fin de l'année à l'usine de Regensburg.

Après sa première mondiale, la BMW X2 2024 apparaîtra dans le Car Creator comme un modèle de production avec les couleurs de carrosserie, les jantes et les options d'intérieur disponibles pour le véhicule réel. De nombreuses photos ont révélé que le nouveau modèle, dont le nom de code interne est "U10", sera nettement plus grand et adoptera une forme sensiblement différente en adoptant la silhouette d'un mini-X6.

Une version moins puissante en Europe

Il sera mécaniquement apparenté au X1 et à l'iX1 zéro émission, et la gamme sera complétée par une version M Performance. Le X2 M35i a été testé à plusieurs reprises, arborant un système d'échappement quadruple qui était réservé aux modèles M jusqu'à il n'y a pas si longtemps. Le modèle M Lite sera vendu avec un moteur à essence turbocompressé de 2,0 litres qui transmettra 312 ch à un système xDrive via une boîte de vitesses automatique à double embrayage à sept rapports. En Europe, la puissance pourrait être ramenée à 296 ch en raison de réglementations plus strictes en matière d'émissions, le X1 M35i perdant 16 ch entre les États-Unis et l'Union européenne.