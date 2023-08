BMW a investi plus de 380 millions de dollars dans son usine de Ratisbonne, où la société commencera à produire l'iX2 dans le courant de l'année. Il s'agit d'un tout nouveau modèle dans la gamme de la firme et d'une version électrique de la prochaine génération de X2. Les deux crossovers sont actuellement en cours de développement et nous disposons d'une nouvelle vidéo du véhicule zéro émission sur le circuit de Nürburgring.

Il s'agit d'un prototype lourdement camouflé qui effectue une séance d'essai sur le circuit légendaire. Nous ne pouvons pas dire s'il est vraiment rapide, mais le son provenant des pneus suggère que le conducteur pousse le véhicule d'essai proche de ses limites.

Galerie: Photos BMW iX2

13 Photos

Ce que nous savons, en revanche, c'est que l'iX2 sera largement basé sur l'iX1. Les deux crossovers électriques seront identiques sur le plan technique, ce qui signifie que l'iX2 devrait être disponible en version xDrive30e avec 313 chevaux (230 kilowatts) et 494 Newton-mètres provenant d'un système à deux moteurs. Dans le modèle iX1 correspondant, une batterie de 64,7 kilowattheures permet d'atteindre une autonomie de 438 kilomètres en une seule charge.

En termes de design - comme vous pouvez le voir clairement dans cette vidéo - les nouveaux X2 et iX2 adopteront une toute nouvelle forme de carrosserie par rapport au X2 sortant. Fini le look de berline surélevée, des photos ont confirmé que le crossover se transformera en une sorte de mini X6 avec une ligne de toit inclinée. Le nouveau modèle devrait être nettement plus grand que son prédécesseur. Il convient également de souligner que le X2 à moteur thermique et l'iX2 électrique seront pratiquement identiques.

BMW n'a pas annoncé de date de lancement officiel pour l'iX2, mais compte tenu de l'imminence du début de sa production, nous nous attendons à le voir sous sa forme finale et officielle dans les prochains mois. Une première lors du salon IAA 2023 à Munich en septembre ne semble pas improbable.