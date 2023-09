Le X2 ne fait pas partie des modèles BMW les plus populaires sur le marché, mais le frère plus funky du X1 aura droit à une deuxième génération. Nous avons vu plusieurs prototypes testés sur différents endroits en Europe et il semble que les débuts officiels du crossover approchent à grands pas. Le constructeur automobile allemand a publié le premier teaser du nouveau X2, qui bien que court et flou, révèle des détails de conception intéressants.

La vidéo ci-dessus (et extrêmement courte) a été publiée par Domagoj Dukec, le chef du département de design chez BMW , sur Instagram. Il montre le X2 de côté et on peut voir son profil de coupé à l'arrière avec une ligne de toit inclinée et un hayon arrière qui l'est encore plus. Un léger spoiler statique apporte la touche finale.

Le véhicule pivote alors pour dévoiler sa face avant. C'est là que l'on voit les calandres éclairées, qui ont une forme différente par rapport au X1 actuel. Dans une certaine mesure, elles ressemblent davantage aux calandres du X6 restylé, même s'il semble que les proportions soient légèrement différentes.

À fond sur l’électrique

Sous sa nouvelle carrosserie, le X2 de nouvelle génération roulera sur la plate-forme FAAR de BMW, qui est également utilisée par le X1 actuel et d'autres modèles. Il n'y aura pas de moteurs de plus de quatre cylindres, le modèle haut de gamme M35i xDrive étant probablement doté d'un moteur turbocompressé de 2,0 litres générant 312 chevaux. Les variantes inférieures auront le droit aux moteurs à essence et diesel selon les régions, avec une sorte d'électrification disponible pour beaucoup d'entre elles.

Enfin, BMW prépare également un iX2 entièrement électrique, qui sera assemblé en Allemagne dès la fin de l'année 2023 avec l'iX1. Il n'y a rien d'officiel de la part du constructeur concernant les spécifications de ce multisegment zéro émission, mais nous sommes sûrs à 99,99 % qu'il partagera son groupe moto-propulseur avec l'iX1, ce qui signifie que les deux moteurs électriques vont générer 313 chevaux et 493 Nm de couple.

