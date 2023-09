Nous sommes à un peu plus d’un an du début de la production de la prochaine génération de BMW Série 2 Gran Coupé. Vous pourriez être dérouté par le fait que le modèle actuel a été lancé en 2020, mais que la stratégie du constructeur ne comprend pas de rafraîchissement à mi-cycle pour la petite berline.

Au lieu de cela, un modèle de nouvelle génération est actuellement en cours de développement et est connu en interne sous le nom de F74. Après avoir repéré les premiers prototypes, nous pouvons désormais vous partager des rendus du design final de la plus petite berline de BMW.

Les deux dessins numériques joints dans la galerie ci-dessous proviennent de Kolesa.ru et représentent une BMW à quatre portes considérablement redessinée. Elle n'a pas l'air très différente dans son profil ou ses proportions, mais le carénage avant est plus net grâce à ce qui semble être des phares inspirés de la Série 5. Heureusement, il n'y a aucun signe de calandre géante et la marque a déjà annoncé qu’elle intégrerait cette caractéristique qui fait débat sur ses grands modèles axés sur la performance.

Dernier tour d’honneur pour le thermique

À en juger par les quatre pots d'échappement à l'arrière, le modèle représenté ici pourrait être la finition haut de gamme, à savoir la M235 xDrive, qui a été photographié sous forme de prototype durant le mois d’août. La prochaine génération de Série 2 Gran Coupé continuera d'être soutenue par une plate-forme à traction avant avec une transmission intégrale disponible sur certains niveaux de finition en combinaison avec certains moteurs.

La berline pourrait être l'une des dernières voitures à combustion de la marque bavaroise alors que l'entreprise poursuit sa stratégie d'électrification complète. La Série 2 Gran Coupé, toujours disponible chez les concessionnaires de la marque, propose des options de motorisation diesel sur certains marchés européens et la technologie de l'allumage par compression pourrait également bénéficier d'une dernière chance avec la nouvelle génération.

Selon BMW Blog, la calandre éclairée que l'on voit sur d'autres modèles BMW plus grands et plus chers ferait partie de l'équipement optionnel de la berline. En termes de puissance, le modèle haut de gamme M235 xDrive devrait développer environ 300 chevaux grâce au moteur à essence turbocompressé B48 de 2,0 litres. La production débutera, probablement, en novembre 2024.