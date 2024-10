Si vous vous en souvenez, il y a quelques semaines, nous avons fait le point sur le lancement de la nouvelle génération de la BMW Série 1 2024. Un modèle qui a suscité quelques débats, en raison de la frontière ténue entre le restylage et la nouveauté pure et simple.

Cette discussion mise à part, nous dévoilons aujourd'hui la nouvelle BMW Série 2 Gran Coupé, qui suit les traces de sa sœur compacte, lorsqu'il s'agit de rattraper le temps perdu. On ne peut que remercier BMW de continuer à miser sur ce modèle élégant, dans un monde où l'overdose de SUV et de crossovers peut devenir ennuyeuse.

Cette voiture, qui conserve sa silhouette élégante en combinant des éléments de berline compacte et de coupé harmonieux, arrivera dans les salles d'exposition européennes dès mars 2025.

BMW Série 2 Gran Coupé 2025, extérieur

Comme pour la série 1, la nouvelle face avant est frappante, plus « inclinée » vers l'avant. Les pare-chocs, la calandre (qui peut être éclairée) et les phares à LED, qui ont une nouvelle signature lumineuse et peuvent inclure la technologie matricielle, ont également été modifiés.

BMW Série 2 Gran Coupe 2025, vue de face BMW Series 2 Gran Coupe 2025, vue de derrière

La vue latérale reste l'un des points forts du modèle, avec des dimensions assez similaires à celles du modèle précédent : 4,54 mètres de long, 1,80 mètre de large et 1,43 mètre de haut, associés à un empattement de 2,67 mètres.

L'arrière, quant à lui, est le plus séduisant, selon mon appréciation subjective, avec des feux entièrement revus, des lignes plus agressives et, dans le cas de la M235 que nous avons pu voir de près, un discret spoiler sur le couvercle du coffre et quatre sorties d'échappement apparentes.

BMW Série 2 Gran Coupé 2025, dimensions

Modèle Longueur Largeur Hauteur Empattement Serie 2 GC 2025 4.546 mm 1.800 mm 1.435 mm 2.670 mm Serie 2 GC 2019 4.526 mm 1.800 mm 1.420 mm 2.670 mm Serie 1 2024 4.361 mm 1.800 mm 1.459 mm 2.670 mm

BMW Série 2 Gran Coupé, intérieur

La première caractéristique frappante de l'intérieur est la configuration à double écran incurvé BMW Curved Display, avec un écran de 10,25 pouces pour l'instrumentation et un écran tactile de 10,7 pouces pour le système multimédia, qui utilise le système d'exploitation de neuvième génération de la marque, BMW Operating System 9.

Globalement, cette configuration réduit le nombre de commandes physiques au minimum. Comme d'habitude pour le constructeur, un système d'affichage tête haute et de réalité augmentée peut être installé. Bien sûr, il y a aussi un sélecteur de mode et une commande vocale naturelle.

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025, l'intérieur BMW Serie 2 Gran Coupé 2025, le coffre

Comme toujours chez BMW, la position de conduite est exceptionnelle et tout dans la voiture invite à apprécier la conduite, de la sensation du volant au soutien offert par les sièges - du moins dans la M235.

Il s'agit d'un modèle à quatre portes et cinq places, mais l'espace à l'arrière n'est évidemment pas extraordinaire, même si deux adultes peuvent voyager dans un confort relatif. Le coffre ? Il reste inchangé à 430 litres, soit 50 litres de plus qu'une BMW Série 1... mais le compartiment de charge est beaucoup plus étroit.

BMW Serie 2 Gran Coupé 2025, l'intérieur

BMW Série 2 Gran Coupé 2025, moteurs

La gamme de moteurs de la BMW Série 2 Gran Coupé 2025 est simple : quatre options, deux essence et deux diesel, toujours associées à la boîte de vitesses automatique Steptronic à double embrayage à sept rapports.

La version d'entrée de gamme est la 218d turbodiesel, dotée d'un moteur quatre cylindres 2.0 et d'une puissance de 150 ch, suivie de la 220d, dotée du même bloc mais de la technologie hybride douce 48V, qui fournit 163 ch et le badge environnemental Eco de la DGT.

Au-dessus, on trouve la version essence 220, avec le moteur trois cylindres 1,5 de 170 ch, également hybride doux et labellisé Eco, tandis qu'au sommet de la gamme se trouve la M235, un quatre cylindres de 300 ch à transmission intégrale xDrive (toutes les autres versions sont à traction avant).

BMW Series 2 Gran Coupe 2025, vue de derrière avec des échappements « en vrai ».

Pour renforcer la sportivité de l'ensemble, BMW propose les packs M Sport et M Sport Pro, avec certains éléments exclusifs à la M235, tels que l'amortissement spécifique, le système de freinage M compound, les jantes forgées en alliage léger M de 19 pouces, et bien d'autres encore.

De même, pour la première fois, le toit peut être choisi dans une couleur noire contrastante et, pour les plus soucieux du développement durable, des matériaux recyclés et végétaliens sont disponibles.

Moteur 220 M235 xDrive 218d 220d Puissance 125 kW/170 ch 221 kW/333 ch 110 kW/150 ch 120 kW/163 ch Couple maximum 280 Nm 400 Nm 360 Nm 400 Nm Transmission Double embrayage, 7 vitesses Double embrayage, 7 vitesses Double embrayage, 7 vitesses Double embrayage, 7 vitesses Traction Avant Totale Avant Avant Consommation 5,7 - 5,2 l/100 km 8,2 - 7,5 l/100 km 5,0 - 4,6 l/100 km 4,6 - 4,2 l/100 km Emisiones de CO 2 129 - 119 g/km 185 - 170 g/km 130 - 120 g/km 120 - 110 g/km

BMW Série 2 Gran Coupé, prix

Comme annoncé précédemment, BMW indique que la nouvelle Série 2 Gran Coupé sera disponible dans les concessions européennes d'ici mars 2025.

Cependant, pour l'instant, aucun prix n'a été annoncé pour ce modèle. Pour rappel, une BMW 116 2024 peut être achetée en France à partir de 32 250 euros. Bien que basé sur le premier moteur « correspondant », le 118d et ses 39 000 euros, nous pouvons imaginer que le Gran Coupé coûtera plus de 40 000 euros sur notre marché.