Une grande nouvelle s'annonce pour BMW. L'année 2025 sera décisive pour la stratégie d'électrification de la marque, avec le lancement du nouveau iX3, qui vise à devenir l'un des meilleurs SUV à batterie de sa catégorie. Basé sur la nouvelle architecture Neue Klasse, il promet des performances supérieures grâce à de nouvelles batteries plus efficaces. Mais ce n'est pas tout, puisque la Série 2 Gran Coupé et la Série 7 remises au goût du jour sont également prévues.

BMW iX3 2025

La deuxième génération de l'iX3 ne devrait avoir aucun rapport avec le X3 endothermique, du moins en termes de design. Comme le montrent les premières photos d'espionnage, le design frontal du nouveau SUV rappelle le concept Vision Neue Klasse, avec de grands phares horizontaux et une double calandre réniforme, des traits distinctifs de BMW.

Nouvelle BMW iX3, nouvelles photos d'espionnage

En ce qui concerne les batteries, le premier modèle de la Neue Klasse pourrait utiliser les batteries de sixième génération de BMW avec des cellules rondes. Ces cellules promettent une augmentation de 30 % de l'autonomie et de la vitesse de chargement par rapport aux batteries actuelles. D'un diamètre standard de 46 millimètres, elles offriront une meilleure densité énergétique, éliminant ainsi la nécessité d'un bloc-batterie excessivement grand et lourd.

Sous le nom de code "NA5", le SUV électrique ne sera pas produit en Chine comme l'actuel iX3, mais sera assemblé dans une nouvelle usine à Debrecen, en Hongrie. La disponibilité en Europe est prévue pour le second semestre 2025, avec une liste qui comprendra initialement les versions 40, 40 xDrive, 50 xDrive et M60 xDrive. Une version M, identifiée comme "ZA5", est prévue dans un avenir proche.

Nom BMW iX3 2025 Carrosserie SUV moyen Moteurs Électriques Date d'arrivée Deuxième semestre 2025 Prix A annoncer

BMW Série 2 Gran Coupé 2025

Tout comme le modèle actuel, la Série 2 Gran Coupé restylée partagera de nombreux aspects avec la Série 1. C'est pourquoi nous nous attendons à un look largement hérité de la compacte bavaroise, avec de nouveaux phares à LED à l'avant et à l'arrière, ainsi qu'un diffuseur entièrement revu et une double calandre réniforme plus grande en noir brillant.

BMW Série 2 Gran Coupé, le modèle actuel

Il en va de même pour l'intérieur, la Série 2 Gran Coupé devant adopter les deux écrans de 10,25 pouces et 10,7 pouces côte à côte. En termes de motorisations, la gamme devrait se composer des diesels 118d (non électrifié) de 150 ch et 120d (mild hybrid) de 163 ch, de l'hybride léger 120 essence de 170 ch et de la M135i xDrive de 301 ch, tous couplés à la boîte automatique à double embrayage à 7 rapports.

Nom BMW Série 2 Gran Coupe 2025 Carrosserie Berline compacte Moteurs Essence mild hybrid et diesel mild hybrid Date d'arrivée Premier semestre 2025 Prix À annoncer

Restylage de la BMW Série 7

Bien que le design de la Série 7 soit toujours d'actualité, BMW semble déjà prêt pour une première mise à jour à mi-carrière. Les premiers mulets de restylage ont été filmés l'été dernier et le modèle de production pourrait être dévoilé au second semestre 2025.

BMW i7 M70 xDrive (2023)

Les changements pourraient ne concerner que l'esthétique, avec une forme plus arrondie des phares avant et de nouveaux choix de style pour les jantes et la couleur de la carrosserie. À bord, une mise à jour des différents graphiques de l'instrumentation numérique est attendue, tandis que sous la peau, il est difficile de faire des prédictions sur les changements apportés au groupe motopropulseur, à la fois pour les versions endothermiques et électriques.