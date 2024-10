La transformation d'Alfa Romeo a commencé il y a quelque temps et en 2025, elle entrera dans sa phase "brûlante" avec l'arrivée de la nouvelle Alfa Romeo Stelvio, entièrement redessinée de fond en comble. Une version "4.0" du SUV de taille moyenne du Biscione, qui rompra complètement avec la génération actuelle.

Un nouveau pas vers l'électrification de la gamme, qui a commencé avec la Tonale et s'est poursuivie avec la Junior, la première Alfa (également) 100% électrique. En ce qui concerne la Tonale, l'année prochaine verra l'arrivée dans les concessions du modèle 2025, qui devrait être présenté au Mondial de l'Automobile de Paris 2024. Jetons maintenant un coup d'œil à toutes les nouveautés Alfa Romeo attendues en 2025.

Alfa Romeo Tonale 2025

Ce n'est pas un véritable restylage mais une année modèle, soulignant combien les nouveautés attendues pour l'Alfa Romeo Tonale ne seront pas particulièrement importantes ou marquées. Un léger renouvellement qui pourrait également concerner la face avant, pour l'aligner sur celle de la Junior. Si tel était le cas, le SUV compact du Biscione changerait beaucoup d'un point de vue stylistique.

Alfa Romeo Tonale

Il pourrait également y avoir des nouveautés en termes de technologie, avec un système d'infodivertissement renouvelé et, surtout, une gamme de moteurs actualisée, peut-être avec quelques chevaux de plus pour la version plug-in. Certains espèrent alors une version Quadrifoglio de l'Alfa Romeo Tonale. Un espoir probablement vain. Toutes les réponses viendront au Mondial de l'Automobile de Paris 2024.

Nom Alfa Romeo Tonale 2025 Carrosserie SUV compact Moteurs Essence, mild hybrid, plug-in, diesel Date d'arrivée Début en octobre 2024 Prix A annoncer

Nouvelle Alfa Romeo Stelvio

Peut-être l'une des voitures les plus attendues de 2025, la nouvelle Alfa Romeo Stelvio devrait arriver vers le milieu de l'année prochaine, offrant un style complètement revu mais avec les proportions de la génération actuelle et des dimensions légèrement accrues.

L'aspect vraiment intéressant, cependant, sera la plateforme, la STLA Large qui a fait ses débuts avec la nouvelle Dodge Charger et qui est conçue pour accueillir à la fois des groupes motopropulseurs électriques et des unités thermiques ou électrifiées. Une mécanique multi-énergie qui, sur la nouvelle Alfa Romeo Stelvio, ne devrait adopter dans un premier temps que des groupes motopropulseurs électriques, avec des puissances comprises entre 350 ch et les 1 000 ch du Quadrifoglio.

Alfa Romeo Stelvio 2025, notre aperçu

Les moteurs thermiques pourraient donc arriver plus tard, mais pas comme nous l'imaginons. Selon une anticipation rapportée par AlVolante en effet, la nouvelle Alfa Romeo Stelvio pourrait utiliser un prolongateur d'autonomie, une petite unité à essence pour recharger les batteries. Toutefois, comme nous l'avons déjà mentionné, le STLA Large peut également être équipé de moteurs thermiques classiques. Le V6 2.9 de l'actuel Quadrifoglio, ou peut-être le V6 Nettuno Maserati, pourrait équiper une version du Stelvio 2025.