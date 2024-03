Jeep a récemment présenté le Wagoneer S, premier véhicule basé sur la plateforme STLA Large. Dodge lui emboîte le pas en présentant la Charger Daytona électrique, la première voiture zéro émission de la marque et la première muscle car électrique.

Avec une longueur de 5,25 mètres, la voiture est de taille similaire à la version thermique qui est en train de disparaître. Comme l'empattement (3,07 mètres), elle est en fait déjà au-dessus des valeurs maximales du STLA Large. Avec 14 cm, la garde au sol se situe au bas de l'échelle des possibilités. Avec une hauteur de carrosserie de seulement 1,50 mètre, la Charger est clairement une berline, qui sera disponible en version deux et quatre portes. À cela s'ajoute un grand hayon qui ouvre sur un coffre de 644 litres, et lorsque les sièges arrière sont rabattus, le volume est de 1 059 litres. Il y a également un autre coffre de 42 litres.

Versions, motorisations et batteries

La nouvelle Dodge est disponible en deux motorisations : La version R/T offre brièvement jusqu'à 370 kW tandis que la version Scat Pack jusqu'à 500 kW. Étonnamment, les deux sont des véhicules à traction intégrale, ce qui est atypique pour une muscle car.

Le matériel est identique pour les deux versions : les deux ont la même unité motrice (EDM) à l'avant et à l'arrière, avec 250 kW chacune. La pleine puissance des moteurs n'est toutefois sollicitée que sur la version haut de gamme. La même batterie est également installée, elle stocke 101 kWh bruts et 94 kWh nets. Cela permet de parcourir 510 km dans la version de base, mais selon la norme américaine EPA, très exigeante.

Doge Charger R/T Dodge Charger Scat Pack Propulsion AWD 370 kW, 548 Nm AWD 500 kW, 850 Nm 0-100 km/h / vitesse de pointe 4,7 sec. / 220 km/h 3,3 sec. / 216 km/h Batterie / Autonomie EPA 94 kWh / 510 km 94 kWh / 418 km Puissance max. Puissance de charge AC/DC 11 / 183 kW Durée de charge DC 32,5 min (5-80%) ou 27 min (20-80%) Vitesse de charge 2,1-2,2 kWh/min Prix n.d. n.d.

Chaque EDM est une solution 3 en 1, elle se compose donc d'un moteur, d'une transmission et d'un inverseur. Les machines électriques sont des moteurs synchrones à aimants permanents (PSM). Pour éviter que l'axe secondaire, situé à l'avant, ne freine lorsqu'il est mis hors tension, celui-ci est découplé mécaniquement lorsqu'il n'est pas utilisé. L'utilisation de la technique du carbure de silicium pour l'électronique de puissance permet également d'économiser de l'électricité.

La récupération peut être réglée sur trois niveaux à l'aide de palettes au volant. Les valeurs de décélération indiquées de 0,1g, 0,2g et 0,3g ne permettent toutefois pas d'envisager la conduite à pédale unique.

La batterie a une chimie NCA, la cathode est donc composée de nickel, de cobalt et d'aluminium. Cette chimie est beaucoup plus rare que les batteries NMC, mais elle est également utilisée par Tesla et par Audi sur le Q8 e-tron. Elle peut fournir jusqu'à 550 kW de puissance et peut donc facilement alimenter les moteurs avec suffisamment de courant pour des sprints rapides. Bien que STLA Large supporte également 800 volts, le chargeur ne dispose que de la technologie 400 volts. Les cellules sont prismatiques, la configuration est indiquée par 104S2P.

Cockpit

À l'intérieur, on trouve un grand écran d'instrumentation (10,25 pouces sur la R/T, 16 pouces sur la Scat Pack) et un écran tactile de 12,3 pouces. Ceux qui le souhaitent peuvent encore commander un affichage tête haute. Le volant est aplati en haut et en bas. Le bouton de démarrage et un sélecteur de boîte de vitesses avec "poignée pistolet" se trouvent sur la console centrale. L'ambiance est assurée par un éclairage d'ambiance qui illumine sur 270 degrés d'une porte à l'autre. Les sièges sont disponibles en option avec des revêtements en cuir nappa et en tant que sièges intégraux avec appuie-tête intégrés.

Modes de conduite, châssis et pneus

Le mode PowerShot est activé par un bouton sur le volant et libère brièvement 30 kW de puissance supplémentaire. Les valeurs indiquées se réfèrent à ce mode de fonctionnement. Les modes de conduite s'appellent Auto, Eco, Sport, Wet/Snow, Track et Drag.

Avec la Scat Pack, s'y ajoutent le Drift et le Donut Mode. En mode Drift, on peut régler différents angles de dérive, la force vient principalement de l'arrière. En mode Donut, seules les roues arrière sont tournées, de sorte que la voiture tourne autour d'une des roues avant afin de détruire les pneus le plus efficacement possible.

L'effet du Line Lock Mode devrait être similaire : Dans ce cas, les roues avant sont complètement freinées, ce qui permet de préchauffer les roues arrière par frottement sur la ligne de départ pour la Drag Race. Il existe également un Lauch Control pour une accélération optimale à partir de l'arrêt. Et pour finir, il y a le Race Prep : la batterie est préchauffée pour une puissance maximale sur le circuit.

La Charger est équipée d'un essieu arrière à quatre bras et des amortisseurs adaptatifs sont disponibles en option. Elle est équipée de série de roues de 18 pouces et la Scat Pack de roues de 20 pouces. Des pneus mixtes (305 mm à l'avant, 325 mm à l'arrière) sont disponibles en option. Les freins Brembo sont également disponibles en option (à l'avant, étriers fixes à six pistons avec disques de 410x42 mm, à l'arrière, quatre étriers flottants et 410x34 mm). Ils sont censés être les plus grands freins jamais montés par Dodge.

Malgré l'absence de gaz d'échappement, il y a même en option un système d'échappement "Fratzonic" qui doit produire un son digne d'une muscle car, les puristes se détournent avec horreur à ce stade.

La production de la version deux portes commencera mi-2024 et les variantes quatre portes devraient suivre début 2025. Ensuite, deux versions thermiques avec des moteurs six cylindres suivront également, mais avec une puissance maximale de 410 kW.

Doter une muscle car traditionnelle comme la Dodge Charger d'une propulsion électrique, et qui plus est d'un système à quatre roues motrices, doit faire l'effet d'une gifle à certains "pétrophiles". Une berline de tourisme électrique de Chrysler aurait probablement été moins controversée. Mais la provocation fera également parler de la propulsion électrique au sein de la faction boah-ey, au plus tard lorsqu'une charger électrique laissera les véhicules à combustion sur place lors du sprint au feu rouge.