Plus les véhicules vieillissent, plus il devient difficile de les entretenir et de les maintenir en bon état. Ceci n’est un secret pour personne mais comment les constructeurs automobiles aident-ils les propriétaires de voitures classiques tout en gagnant de l’argent supplémentaire ? En continuant à produire des pièces pour des véhicules dont la production a été arrêtée il y a des décennies, comme BMW qui fait cela depuis 30 ans.

En effet, BMW Group Classic fabrique des pièces pour les voitures plus anciennes depuis 1994, date à laquelle la division précurseur BMW Group Mobile Tradition a été créée (le changement de nom a eu lieu en 2008). Honnêtement, nous ne savions pas que la marque de luxe allemande vendait des pièces automobiles pour des modèles abandonnés il y a de nombreuses lunes. Pour cette raison, nous avons décidé de discuter avec un représentant de l'entreprise pour en savoir plus sur ce qui se passe.

Il y a des assez de pièces même pour une certaine supercar…

Selon Marc Thiesbürger, le porte-parole de BMW Group Classic, certaines pièces automobiles sont conservées en stock, tandis que d'autres sont fabriquées sur commande. Si vous souhaitez commander un composant spécifique qui n'est pas disponible actuellement, le délai de livraison variera en fonction du type de pièce, de la capacité de production du fournisseur et de la localisation du client. Le constructeur travaille principalement avec des fournisseurs européens pour maintenir les coûts logistiques à un niveau bas et minimiser les émissions générées pendant le transport.

Les filtres à huile et les bougies d'allumage sont les produits les plus populaires commandés par les propriétaires de BMW classiques et vintage. Habituellement, les éléments les plus chauds sont des pièces de travail plus petites. La marque munichoise appelle ces pièces fraîchement construites, des reproductions. À notre grande surprise, il existe encore des pièces d’origine fabriquées à l’époque. Une section dédiée du site Web de BMW Group Classic répertorie les modèles concernés, et oui, la M1 (E26) en fait bien partie ! Vous pouvez, par exemple, acheter une gâche de verrouillage pour les deux portes de la seule et unique supercar à moteur central de BMW.

Des stocks presque inépuisables

Il existe des pièces de reproduction pour des voitures aussi anciennes que la série 02 lancée dans la seconde moitié des années 1960. Les articles varient des poignées de porte et un tube d'admission à une finition d'échappement chromée et un interrupteur de feux de détresse. BMW propose également un support pour les New Six (E3), des voitures proposées à peu près à la même époque. Les berlines originales des séries 3 (E21), 5 (E12) et 7 (E23) sont également répertoriées, tout comme le magnifique roadster Z8 (E52).

Il n'existe pas de liste complète des prix disponibles car ils varient considérablement d'un pays à l'autre, notamment compte tenu des différents taux d'imposition à travers le monde. Ces pièces sont disponibles directement chez les concessionnaires BMW ainsi que chez les partenaires certifiés BMW Group Classic. La plupart de ces magasins sont basés en Europe, mais il en existe également quelques-uns au Japon, en Malaisie et en Indonésie.

Outre la fourniture de pièces automobiles, l'entreprise exploite également un atelier dédié à Munich, au siège du BMW Group Classic. Les voitures plus anciennes peuvent y être entretenues, et Marc Thiesbürger nous a expliqué que les propriétaires peuvent recevoir de l'aide lors de la restauration d'une vieille "Bimmer" bien-aimée.

Galerie: BMW M1 1978