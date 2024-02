La BMW M1 est une voiture de sport légendaire que peu de personnes ont eu la chance de posséder. La marque allemande n'en a fabriqué que 399 entre 1978 et 1981, et ces exemplaires valent très cher à l'achat aujourd'hui. Mais si vous avez suffisamment d’argent, RM Sotheby's propose un exemplaire exceptionnel qui sera mis aux enchères le 1er mars 2024.

Selon la description de cette M1 sur le site de la maison de vente, il s’agit de l’un des trois seuls exemplaires finis en argent et l’unique voiture ayant obtenu la teinte "Polaris métallisé". Étonnamment, RM Sotheby’s nous offre seulement deux photos de profil de la voiture de sport allemande mais on pense que l’habitacle présente l’intérieur d’origine, avec des sièges en cuir noir et des inserts en tissu. BMW a construit cette M1 le 23 février 1981 et l'a livré à un concessionnaire officiel de la marque le 27 mars 1981, en France. La voiture s'est ensuite rendue au Japon en 1983, où elle est restée jusqu'à son exportation vers la Belgique en 2006.

Un bijou rare et quasi neuf

Là-bas, d’importants travaux ont été effectués pendant ce séjour. L’embrayage fut remplacé en 2013 par un mécanicien indépendant et ce n’est que quelques mois plus tard (en 2014) que la M1 a reçu un coup de neuf sur sa peinture en argent métallisé Polaris par l'équipe d'un expert M1, pilote Procar et fondateur du BMW M1 Club : Axel Hagemann. La voiture est finalement exportée aux États-Unis en 2016 où elle obtient la certification de BMW Classic confirmant ses spécifications.

Cette M1 est propulsée par un moteur six cylindres de 3,5 litres qui produit 273 chevaux et 324 Nm de couple, associé à une boîte de vitesses manuelle à cinq vitesses. Le coupé est capable d'atteindre les 260 km/h. La voiture est bien documentée avec non seulement son certificat BMW Classic, mais aussi des livres originaux, une trousse à outils, une valise originale de marque M1 et des copies de photos de l’époque au Japon et en Europe.

En 2006, le compteur kilométrique de la voiture indiquait 11 103 kilomètres mais la voiture a été entretenue un an plus tard chez BMW Delbeq à Seraing, en Belgique et le compteur a été remplacé par un nouveau mis à zéro, selon les factures de service au dossier. Avec les 6 046 kilomètres affichés au moment du catalogage, la voiture aurait parcouru moins de 17 200 kilomètres depuis sa sortie d’usine. RM Sotheby's estime qu'elle pourrait se vendre entre 750 000 et 950 000 dollars soit une estimation comprise entre 696 064 et 881 681 euros au taux de change actuel.

