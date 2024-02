La BMW i8 était une voiture unique pour la marque allemande. Elle combinait une silhouette attrayante qui ne ressemblait à rien d'autre dans la gamme du constructeur automobile et un groupe motopropulseur hybride rechargeable axé sur la performance. Domagoj Dukec, responsable du design chez BMW, vient de dévoiler celle qui aurait dû remplacer la sportive électrique de BMW, la i16.

Domagoj Dukec a travaillé à la conception de la i16. Il s'agit d'une version plus proche de la production du concept Vision M Next qui a été présenté en 2019 lors de la conférence NextGen de BMW à Munich.

BMW i16 BMW Vision M Next Concept

Le Vision M Next Concept utilisait un moteur quatre cylindres à assistance hybride avec une puissance totale du système de 600 chevaux. Il pouvait atteindre une vitesse de 100 km/h en 3,0 secondes et une vitesse de pointe de 200 km/h. On ne sait pas exactement quels changements, s'il y en a, auraient été apportés au groupe motopropulseur si la i16 avait été produite en série.

Dukec note que le design de la i16 s'inspirerait de la M1. Les similitudes sont particulièrement évidentes à l'arrière, où l'on retrouve des persiennes sur la lunette arrière et une section en relief sur les ailes, comme les entrées d'air sur les flancs de la voiture de sport classique.

La i16 de série aurait partagé la structure monocoque en plastique renforcé de fibres de carbone de la i8. Selon Dukec, le projet a été victime d'un mauvais timing, car les complications commerciales liées à la pandémie de 2020 ont poussé BMW à mettre fin au développement. Le coût de l'i16 et le faible volume de ventes potentielles ont été des facteurs d'annulation de la voiture, selon une rumeur de l'époque.

Si la i16 avait été mise en production, elle aurait dû être lancée vers 2022, deux ans seulement après la fin de la production de la i8. Si vous aimez les BMW, nous vous encourageons vivement à découvrir ce que Dukec avait à dire sur la i16 dans son post Instagram ci-dessous.