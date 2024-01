La Shelby Daytona Coupé est une véritable légende de la scène automobile américaine. La voiture de sport basée sur la Cobra a été développée dans les années 1960 avec pour but de rivaliser avec la Ferrari 250 GTO. Et c'est la Daytona qui a permis à Shelby de devenir le premier constructeur américain à remporter le titre des constructeurs du Championnat International FIA en 1965.

Victoires aux 12 Heures de Sebring, 24 Heures du Mans et au RAC Tourist Trophy pour la Ford Shelby Daytona Coupé. Pas mal non ?

Il n’est donc pas surprenant que Ford (qui a acquis les droits commerciaux de la marque Shelby dans les années 2000) s’emploie à produire un digne successeur à cette icône étoilée.

De puissants liens avec la Cobra

La Ford Shelby GR-1, présentée au Salon automobile de Détroit 2005, était une interprétation moderne de la Daytona. Une grande partie du châssis et de la mécanique était basée sur le concept Cobra présenté un an plus tôt, également parce que le projet GR-1 était dirigé par le même directeur, Manfred Rumpel, et également développé par la division Advanced Product Creation de Ford.

Avec ses 4,41 mètres de long, une largeur de 1,89 mètre et une hauteur de 1,17 mètre, cette Shelby n'était pas sans rappeler les dimensions de sa devancière, même si elle comptait de nombreuses références à la GT. En fait, la GR-1 partageait même certains composants mécaniques avec la cette dernière mais pas le moteur.

Un rêve devenu réalité

À la place, ce concept était équipée d'un moteur V10 tout en aluminium, de 6,4 litres, développant 605 ch et 679 Nm de couple. La GR-1 avait une boîte manuelle à 6 vitesses et était capable de passer de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes tandis que la barre des 300 km/h n’avait rien d’une obstacle pour elle.

La GR-1 est restée unique pendant 14 ans avant que le petit constructeur américain ne reçoive le feu vert de Ford pour la production en série limitée du concept en 2019, vendu pour la jolie somme de 250 000 $ (soit 225 000 euros). La seule différence avec le prototype était la présence d'un V8 de plus de 750 ch au lieu du V10. Cependant, il y avait très peu d'informations sur le modèle de production.

Sur le site officiel de Superformance, il existe toujours un lien pour réserver la voiture avec un dépôt de 1 000 $. Mais nous ne savons pas si la production a réellement démarré ni si les premières voitures ont effectivement été livrées.