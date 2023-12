L'AC Cobra est un incontournable pour tous ceux qui aiment les voitures américaines. Il s'agit d'une véritable icône de la sportivité made in USA des années 1960, une époque riche en muscle cars qui sont devenues des légendes de la bannière étoilée.

Il n'est pas surprenant que nombre de ces modèles soient revenus à la vie grâce à des "remakes" modernes, comme la Ford Mustang et la Chevrolet Camaro. Il en a été de même pour la Cobra, qui a connu une seconde jeunesse en 2004 avec la Ford Shelby Cobra Concept.

Châssis GT

Présenté au Salon international de l'automobile de Detroit, le prototype rend clairement hommage au modèle original lancé sur le marché en 1961. Créée par l'équipe Ford Advanced Product Creation en seulement cinq mois, la Shelby a des lignes intemporelles qui mélangent un look rétro avec des formes modernes.

Ford Shelby Cobra Concept (2004)

Cependant, la Cobra moderne a des proportions plus massives et musclées, tout en conservant des éléments caractéristiques de sa devancière, comme la grande calandre, les prises d'air latérales et les petits feux arrière. Son châssis est basé sur celui de la Ford GT, qui a été modifié pour s'adapter au positionnement du moteur en position centrale avant du concept.

D'autres éléments de la GT se retrouvent sur la Shelby, comme la suspension et plusieurs composants du châssis.

Fini le V8, place au V10

Contrairement au modèle original qui était équipé d'un V8, la Shelby 2004 est équipée d'un V10 6.4 de 645 ch et 679 Nm de couple. Selon les chiffres de l'époque, ce moteur permettait à la Cobra de passer de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes et d'atteindre 333 km/h. Des performances de supercar moderne, en somme, pour une voiture qui n'est malheureusement restée qu'une incroyable pièce unique.

Il V10 della Ford Shelby Cobra Concept

Contrairement aux Mustang et Camaro précitées, la Shelby Cobra n'est jamais devenue un modèle de série, bien qu'elle ait été utilisée lors du tournage du film XXX : State of the Union en 2005, avec le rappeur Ice Cube.