Nous sommes en 1974, et alors que Hyundai Motors n'avait que sept ans d'existence, il présenta son premier concept qui allait permettre à la marque coréenne d'entrer sur la scène mondiale. Ce concept est né du crayon de Giorgetto Giugiaro alors qu'il n'était qu'un tout jeune designer.

La Hyundai Pony Coupé a fait son apparition au salon de Turin en 1974. Son design est caractéristique des années 70 avec des lignes prononcées et dessinées en un seul coup de crayon. Sa forme particulière rappelle d'ailleurs d'autres concepts d'époque, dont la Lancia Stratos Zero Concept, ou encore, la Lotus Esprit Concept.

Voiture coréenne, design italien

Cette Hyundai Pony Coupé est identifiable grâce à ses feux circulaires et sa partie arrière qui n'est pas sans rappeler une certaine DeLorean DMC 12 (1983). En effet, Giorgetto Giugiaro dit s'être inspiré de la Pony Coupé pour dessiner celle qui deviendra un modèle culte dans la trilogie Retour vers le futur.

"J'ai conçu la Hyundai Pony lorsque j'étais encore un jeune designer au début de ma carrière. On m'a chargé de créer un concept-car techniquement valable ciblant la classe moyenne. Je me sentais très fier d'avoir été chargé de créer un véhicule de série pour un pays qui s'apprêtait à affronter un marché très concurrentiel", a déclaré Giorgetto Giugiaro.

Inspirant, mais jamais produit

Le concept devait donner naissance à un modèle de série destiné aux marchés nord-américain et européen, mais le projet a cessé peu de temps avant la production en 1981 à cause d'un environnement économique défavorable. Ce véhicule était animé par un moteur quatre cylindres 1,2 litre de 82 ch relié aux roues arrière. Il a tout de même contribué "à relancer l'industrie automobile coréenne en influençant directement les premiers modèles de production indépendants de Hyundai sous le nom Pony, qui ont fonctionné de 1975 à 1990 et ont été vendus dans le monde entier", précise le constructeur coréen.

Hyundai Pony Concept (2021) Concept Hyundai N Vision 74 (2022)

Ce concept est si important aux yeux de Hyundai qu'il a inspiré de nombreux concepts des décennies plus tard. En effet, en 2021, le fabricant a présenté la pony revisitée dans un style néo-rétro ainsi que le concept N 74 Vision (voir ci-dessus). Pour couronner le tout, Hyundai vient de faire appel à Giorgetto Giugiaro pour recréer ce concept dans une forme plus moderne.