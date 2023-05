Sur les rives du lac de Côme, quelques heures après l'ouverture du Concorso d'Eleganza Villa d'Este, un morceau de l'histoire de Hyundai renaît physiquement. Près de 40 ans après ses débuts au salon de l'automobile de Turin, le Pony Coupé Concept a été présenté. Il s’agit d’un des prototypes les plus emblématiques de la société coréenne, dont les lignes ont également influencé les modèles électriques les plus récents.

Toute trace de la voiture d'origine avait été perdue et Hyundai a demandé à celui qui l'avait conçue à l'époque, Giorgetto Giugiaro, de la reconstruire à l'identique, du premier au dernier boulon en passant par les matériaux de finition, moteur inclus.

Le mythe revient à la vie

Bien que le premier modèle de Hyundai en tant que constructeur indépendant n'ait pas été produit en série en raison de la crise économique mondiale des années 1970, son esprit et son style ont survécu jusqu'à ce jour.

Comme mentionné précédemment, le concept a été une source d'inspiration pour certaines des Hyundai de ces dernières années, comme la Ioniq 5 et la N Vision 74 (voir ci-dessus) qui pourrait devenir un modèle de série. Cette dernière voiture de sport dotée de la technologie de piles à hydrogène n'est, pour l'instant, qu'un concept, la marque coréenne ayant démenti les rumeurs relatives à une éventuelle production en série.

Cependant, le Pony Coupé est susceptible d'alimenter davantage la créativité des designers de Hyundai à l'avenir, comme le récent lauréat du prix World Car Person of the Year 2023, SangYup Lee.

Bientôt un 6 N?

Outre sa ligne carrée et caractérisée, la voiture de sport présente à la Villa d'Este arbore un intérieur minimaliste au style très épuré. Quelques-uns de ces détails pourraient caractériser les modèles de demain, la marque coréenne étudiant une série d'innovations intéressantes.

À cet égard, le lancement le plus imminent est celui de la Ioniq 5N, la version plus sportive du crossover électrique qui sera présentée en juillet. Plus tard, cependant, la version standard du Ioniq 6 N pourrait voir le jour. On attend donc des nouvelles de la part de Hyundai.