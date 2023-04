Le marché automobile chinois est absolument fascinant, du moins, si l'on considère le nombre de nouveaux modèles lancés chaque année. L'un de ces nombreux acteurs locaux est Beijing Hyundai Motor Co, une co-entreprise à parts égales (50/50) créée par Hyundai et BAIC en 2002. La firme propose déjà cinq berlines, une fourgonnette et, bien évidemment, plusieurs SUV comme le Tucson ou le grand Santa Fe. On trouve aussi le ix35 vieillissant, que ce nouveau Mufasa, au design avant-gardiste est censé remplacer.

Avant son apparition publique à l’édition 2023 de l’Auto Shanghai, prévu la semaine prochaine, le modèle compact a été dévoilé à travers des images officielles. Beijing Hyundai a publié les photos (visible à la fin de cet article) sur le réseau social chinois Weibo, révélant un design semblable au Tucson. Les phares verticaux complexes et les feux arrière cylindriques le distinguent du SUV compact, plus largement connu.

Un autre Tucson ?

Bien que les spécifications techniques n'aient pas encore été révélées par Hyundai, celles-ci ont été indirectement annoncées lorsque le Mufasa a été homologué par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information. Le site Web du MIIT a montré que le SUV compact allait mesurer près de 4,5 mètres de long, 1,85 mètre de large et environ 1,66 mètre de haut, soit des dimensions similaires au Tucson à empattement court vendu en Europe. Le Mufasa mesure 2,70 mètres entre les essieux et a un poids à vide de 1 464 kilogrammes.

Le même document a révélé que Hyundai avait l'intention d'installer un moteur à aspiration naturelle de 2,0 litres, à l'ancienne, avec 160 chevaux canalisés exclusivement vers les roues avant. Les médias locaux rapportent que le Mufasa sera également proposé avec une configuration hybride plus tard, éventuellement avec une configuration hybride légère 48V, mais rien n'est officiel à ce stade.

Après son apparition publique à l’Auto Shanghai, le Mufasa sera mis en vente en Chine peu de temps après. En revanche, il n'y a aucun mot sur l'introduction du modèle sur d'autres marchés. En ce qui concerne le nom du modèle, il s'inspire du père de Simba du classique animé de Disney de 1994 : Le Roi Lion. Il n’y a plus qu’à espérer, pour Hyundai, qu’il ne subisse pas le même sort.