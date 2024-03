BMW n'a pas l'intention de produire le concept Z4 Touring Coupé. Après ses débuts au Concorso d'Eleganza Villa d'Este, en 2023, la rumeur s'est répandue, affirmant que BMW envisageait de fabriquer la voiture en nombre limité. Mais de nouvelles informations indiquent que le constructeur automobile allemand a réfléchi à l'idée avant de finalement l’abandonner.

BMW Concept Touring Coupé (2023).

D’après les sources de "BMWBlog", BMW est allé jusqu'à élaborer une analyse de rentabilisation pour le véhicule, basé sur la Z4 M40i (voir ci-dessous), qui prévoyait la production de 50 voitures à 230 000 euros pièce (aïe). Mais cela n’a pas suffi pour faire du Concept Touring Coupé une réalité. Un porte-parole de BMW a refusé de commenter cette information lorsqu'il a été contacté par Motor1.

Modèle unique, tu resteras

L'élégante Z4 a attiré notre attention en mai dernier lorsqu'elle a fait son apparition au Concorso d'Eleganza Villa d'Este, en Italie. Le concept a remplacé le toit rétractable de la Z4 par un toit rigide avec des ailes plus larges et plus de praticité. BMW a même peaufiné la calandre en installant des doubles barres verticales. La voiture était chaussée de roues décalées de 20 et 21 pouces à 20 rayons avec des accents extérieurs en bronze argenté tandis que les vitres étaient bleues.

À l’intérieur, BMW a ajouté une sellerie en cuir bicolore marron foncé et marron clair avec des tresses épaisses pour les sièges, provenant d’un atelier de maroquinerie italien. L'habitacle est par ailleurs inchangé par rapport à la Z4 standard. Malheureusement, le travail acharné des concepteurs restera une superbe création unique que nous aurions souhaité voir produite.