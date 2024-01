C’est désormais officiel : la BMW Z4 (G29) obtient enfin la combinaison du six cylindres en ligne et de la transmission manuelle, plus de cinq ans après son lancement sur le marché. Dites bonjour à la nouvelle Z4 M40i Edition Pure Impulse.

L'entreprise de Munich se vante, à juste titre, de son long passé en la matière et mentionne entre autres la 328 de 1936, la Z1 de 1987 et la Z3 Roadster de 1995 sans oublier les dernières Z4 dans cette combinaison. Désormais, la génération actuelle est autorisée rouler pour la première fois avec le B58 R6 de 3,0 litres et une boîte manuelle à six vitesses. Actuellement, ce combo n'est disponible que sur les très performantes M2, M3 et M4 (voir ci-dessous en version, CSL).

Entre l’automatique et la manuelle, il n’y a qu’un pas

Comme sa jumelle dotée d'une transmission automatique à 8 rapports, la Z4 M40i Edition Pure Impulse produit 340 ch et 500 Nm. La puissance passe uniquement par les roues arrière et le sprint de 0 à 100 km/h prend 4,6 secondes tandis que version automatique n'est que 0,1 seconde plus rapide. Une info utile si vous comptez passer sur une autoroute allemande…

BMW promet une boîte manuelle exclusivement développée pour ce modèle. Il s'agit cependant d'une transmission modulaire qui a été adaptée aux performances du moteur. La boîte à 6 vitesses comporte des composants spécifiques M au niveau des essieux et des arbres. De plus, le changement de vitesse dit externe, qui comprend le levier de vitesses, son guidage et la connexion à la boîte de vitesses, est réalisé sur mesure.

Une future réussite ?

Afin de se concentrer sur le thème du plaisir de conduire de la M40i manuelle, BMW a affiné le châssis. La voiture reçoit un contrôle logiciel raffiné pour les amortisseurs adaptatifs, la direction, l'antipatinage et le différentiel M Sport. Il existe également des ressorts supplémentaires spécifiques sur les deux essieux et une pince stabilisatrice plus rigide à l'avant. Il existe également des roues plus grandes, de 19 pouces à l’avant et 20 pouces à l'arrière. De l'extérieur, vous pouvez reconnaître la Pure Impulse Edition à ses rétroviseurs peints en noir, ses propres volets pour optimiser le flux d'air sur les passages de roue arrière et ses étriers de frein rouges.

Et vous aurez remarqué que la voiture possède un vert bien prononcé sur les photos. Cela est dû à la nouvelle couleur "Frozen Deep Green" métallisé pour les modèles européens de l'édition Z4. Aux États-Unis, ils sont disponibles en "San Remo Green" métallisé. Cependant, vous n'êtes pas nécessairement obligé de commander la voiture avec ce vert une peu terne. Il existe également d'autres couleurs de la célèbre gamme de peintures Z4. À l’intérieur, la Pure Impulse possède son propre levier de vitesses ainsi qu’un cuir exclusif. Les livraisons de la BMW Z4 M40i à transmission manuelle débuteront en mars 2024 mais le prix n’est pas encore connu.