La BMW Série 8 originale a fait son entrée sur la scène automobile en 1989, présentant un design avant-gardiste et des caractéristiques révolutionnaires. Malgré ses attributs remarquables, la grande routière a dû faire face à des difficultés sur le marché et n'a pas obtenu le succès qu'elle méritait.

Pourquoi l'aimons-nous ?

La BMW Série 8 a suscité l'admiration pour ses améliorations substantielles en termes de performances par rapport à la Série 6 d'origine. Avec un coefficient de traînée de seulement Cd=0,29 (contre 0,39 pour la série 6), un moteur V12 associé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports et une technologie pionnière d'accélérateur électronique, elle a établi de nouvelles normes dans le segment. La conception monocoque, plus légère que sa devancière grâce à la modélisation CAO, a contribué à une expérience de conduite unique. Les passionnés apprécient ses caractéristiques luxueuses et son ingénierie révolutionnaire qui ont marqué le début d'une nouvelle ère pour BMW.

Galerie: BMW série 8 (E31)

35 Photos

Quand la voiture a-t-elle été lancée ?

Le développement de la BMW Série 8 a commencé en juillet 1981 et la conception finale a été achevée en 1986. La série 8 a été l'une des premières BMW à être conçue, du moins en partie, à l'aide de dessins de CAO, suivis d'essais en soufflerie. Le lancement a toutefois été retardé pour tenir compte des fortes ventes de la série 6, considérée comme la devancière indirecte de la série 8. La grande première a finalement eu lieu au salon de l'automobile de Francfort en septembre 1989.

Quels sont les moteurs de la série 8 ?

La série 8 a marqué une étape importante en proposant le premier moteur V12 couplé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports sur une voiture de tourisme. La gamme de moteurs comprenait également des V8 de 4,0 et 4,4 litres. Trois itérations du V12 ont été proposées tout au long de la production de la Série 8, avec des cylindrées de 5,0, 5,4 et 5,6 litres.

S'est-elle bien vendue ?

Malheureusement, les ventes de la série 8 originale ont été influencées par une confluence de facteurs économiques. La récession mondiale du début des années 1990, la guerre du Golfe et la flambée des prix de l'énergie ont eu un impact global sur le marché des voitures de luxe. En Amérique du Nord, BMW a arrêté la production de la série 8 en 1997, après avoir vendu seulement 6 920 voitures. La production s'est toutefois poursuivie sur les autres marchés jusqu'en 1999, avec un total de 30 609 unités vendues dans le monde. En raison de la faiblesse des ventes, les projets ambitieux d'une variante M8 haute performance ont été abandonnés en 1991.

BMW a même fabriqué un prototype de M8

L'une des idées les plus folles de BMW dans les années 1990 était de développer la M8 pour en faire une concurrente de Ferrari. Équipée d'une version spécialisée du moteur S70, ses modifications comprenaient une augmentation de la cylindrée à 6064 cm3, un double arbre à cames en tête pour chaque rangée de cylindres, des corps de papillon individuels avec des soupapes à rouleaux, quatre soupapes par cylindre, des collecteurs d'admission en fibre de carbone et un calage variable en continu des soupapes. Conçue pour atteindre une vitesse de pointe stupéfiante de 318 km/h, la M8 devait libérer une puissance de 640 chevaux, ce qui la rendait encore plus puissante que la M8 Compétition d'aujourd'hui.

Galerie: BMW M8 (E31)

11 Photos

D'autres modifications ont été apportées à la carrosserie, notamment un nouveau pare-chocs avant, des rétroviseurs latéraux redessinés, des passages de roue plus évasés et une prise d'air sur le capot. Dans un souci de réduction du poids, certains éléments de la voiture ont été construits en plastique, notamment le capot et les portes. Le poids à vide de la voiture a été ramené à moins de 1 451 kg grâce à l'utilisation de roues en fibre de carbone et à la suppression des sièges arrière. Les fenêtres en Lexan et le déplacement du réservoir d'huile dans le coffre ont également contribué à l'allègement de la voiture.

Malheureusement, l'ambitieux projet de la M8 a pris fin parce que BMW a estimé que la demande du marché était insuffisante dans le contexte de la récession économique des années 1990. L'unique prototype, jugé inadapté à une utilisation régulière sur route, a été stocké dans le Giftschrank de BMW.