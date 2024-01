L'aérodynamisme des véhicules est plus important que jamais. Alors que les véhicules électriques représentent une part de plus en plus significative des nouvelles voitures disponibles, les constructeurs automobiles s'efforcent de les rendre aussi aérodynamiques que possible afin de maximiser leur autonomie. Depuis des décennies, les entreprises s'efforcent de réduire les coefficients de traînée. Le concept AVT était le fruit des efforts de BMW pour présenter un extérieur plus aérodynamique en 1981.

Le responsable du design de BMW, Domagoj Dukec, a fouillé dans les archives de la marque et a trouvé ces images rarement vues de l'AVT pour un post Instagram. Il l'appelle "l'un des concept-cars les plus mystérieux de l'histoire de BMW". Selon Dukec, l'entreprise l'a construit pour avoir quelque chose de captivant à montrer à la nouvelle soufflerie de la marque de l'époque.

AVT signifie Aerodynamischer Versuchsträger, ce qui se traduit en allemand par véhicule d'essai aérodynamique. Comme il s'agissait d'une voiture de démonstration, il n'y avait ni groupe motopropulseur ni habitacle. Il s'agissait simplement d'une sculpture destinée aux essais en soufflerie. Le design se caractérise par un nez bas qui s'étire vers le pare-brise en un arc épuré. Une version minuscule des grilles rénales, marque de fabrique de BMW, se trouve à l'extrémité de la face avant. Des phares escamotables permettent au capot de conserver son aspect lisse.

Des caches dissimulent les roues avant afin de préserver l'aérodynamisme des flancs. Les flancs sont fluides et mènent à des ailes arrière plus larges surmontées de carénages. Comme il n'y a pas d'intérieur, on ne sait pas exactement comment les portes s'ouvriraient, mais des charnières de type "gullwing" semblent être la solution la plus probable. L'arrière se caractérise par une queue Kammback, où l'arrière s'incline vers le bas et se coupe ensuite verticalement. Ce type de style réduit la traînée, ce qui est tout l'intérêt du concept AVT.

Le post Instagram de Dukec est également intéressant, car il contient à la fois des croquis et des photographies de l'AVT. La voiture a peu changé lors du passage des dessins au modèle tridimensionnel.

BMW AVT (1981) Volkswagen XL1

La forme de la BMW présente quelques similitudes avec celle de la Volkswagen XL1. Elles partagent des éléments tels qu'un style lisse et des carénages au-dessus des roues arrière. Si vous concevez un véhicule pour maximiser son aérodynamisme, c'est la silhouette qu'il vous faut pour y parvenir. Contrairement à l'AVT, le XL1 a été produit en série limitée, les livraisons ayant débuté en 2014.

Nous avons contacté BMW pour connaître le sort de l'AVT aujourd'hui. Un porte-parole a déclaré à Motor1 que "d'habitude, une fois que des concepts non opérationnels comme celui-ci ont fait le tour des salons automobiles, ils sont soit stockés, soit détruits." Nous sommes impatients de connaître le sort de l'AVT. Nous ne manquerons pas de mettre à jour cet article si nous en apprenons davantage.