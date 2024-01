La BMW M5 est prête à changer. La nouvelle génération de la voiture de sport bavaroise sera la première de son histoire à être équipée d’un moteur V8 hybride rechargeable d'environ 750 ch. Pour la génération actuelle, la F90, il est donc temps de dire au revoir, mais pas avant un dernier développement pour le moins effrayant, dans le bon sens du terme. En fait, Manhart a voulu rendre hommage à la M5 non électrifiée en révélant l'un de ses bolides les plus extrêmes : la MH5 900 de 928 ch.

Un V8 révolutionné

Produit en seulement cinq exemplaires, la M5 de Manhart utilise une version fortement modifiée du V8 biturbo 4.4l original. Le préparateur allemand a ajouté un système d'admission en carbone, des turbos plus gros, un refroidisseur intermédiaire Wagner Tuning, des pistons Carillo et des bielles à arbre en H. Grâce aux modifications également apportées à l'unité de commande, la BMW libère 1240 Nm de couple et est près de 300 ch plus puissante que la M5 CS standard.

Le bruit émis par le huit cylindres est décuplé grâce à un système d'échappement ad hoc avec des soupapes de dérivation qui régulent la férocité du son. Manhart a aussi revu les réglages en installant un nouveau jeu de ressorts d'abaissement KW, tandis que le système de freinage est celui de la voiture standard.

Personnalisée sur tous les plans

Pour l'extérieur, le propriétaire de la premère MH5 900 a opté pour une teinte bleu foncé combinée à de la "couleur cuivre" et au kit carrosserie en fibre de carbone Manhart. À l'avant de la BMW, on retrouve un séparateur plus grand, une calandre redessinée et une meilleure aéro.

Le kit esthétique est complété par les jantes Concave One de 21", le diffuseur sportif et le becquet en fibre de carbone. L'intérieur de la M5 a également été personnalisé, avec du cuir marron et un toit en Alcantara agrémenté d'une série de points LED rappelant un ciel étoilé comme dans une Rolls-Royce. On retrouve également des sièges sport avec des coques en fibre de carbone, des badges Manhart, un affichage supplémentaire sur le tableau de bord et de nouveaux tapis de sol.

Manhart n'a pas annoncé le prix de cette MH5 900, mais la disponibilité limitée et l'ampleur des performances ainsi que les changements visuels nous laissent penser qu’elle sera l'une des plus chers du genre.