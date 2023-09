La firme Manhart est surtout connue pour ses projets basés sur des véhicules modernes et performants. Mais le préparateur allemand a dévoilé son troisième modèle, modifié, issu de la nouvelle division Classic Cars.

Après avoir retravaillé la Lancia Delta Integrale et la BMW M3 (E30), la société basée à Wuppertal continue avec une autre voiture de sport du passé : la BMW 2002 tii avec des modifications d'usine d'Alpina.

Au cœur de cette voiture se trouve le moteur quatre cylindres en ligne M10 de 2,0 litres doté d'un système d'accélérateur unique et d'un collecteur d'Alpina. Manhart a également installé une boîte à air K&N et d'autres mises à niveau matérielles, plus petites, ce qui a entraîné une augmentation significative de la puissance du moteur. À l'origine, le quatre cylindres générait environ 130 chevaux et 178 Newton-mètres de couple, mais il délivre dorénavant 200 chevaux et 215 Nm de couple.

Puissance et stabilité : telle est la voie

Bien que de tels chiffres ne soient pas vraiment impressionnants par rapport aux normes actuelles, gardez à l’esprit que la voiture de sport pèse moins d’une tonne (997 kg). En plus du gros gain de puissance, le moteur quatre cylindres bénéficie également d'un nouveau système d'échappement de Manhart pour un son plus sonore. À ce punch supplémentaire s'ajoute un système de freinage amélioré, basé sur le modèle 323i de la génération E21.

Mais les améliorations ne s’arrêtent pas là. Pour compléter la puissance et les capacités de freinage accrues, Manhart Classic Cars a installé une suspension coilover Raab de KW. Cela confère à la tii 2002 une maniabilité plus sportive, ce qui garantit au conducteur de pouvoir exploiter pleinement la puissance du bolide. De plus, la voiture est globalement plus rigide ce qui améliore encore un peu plus sa stabilité et sa maniabilité.

Enfin, les pneus 215/40 R16 à l'avant et 225/40 R16 à l'arrière garantissent à la BMW modifiée de maintenir le contact avec la route. Ceux-ci sont montées sur des jantes conçues par Alpina. C’est en tout cas le plus beau modèle de la division Classic de Manhart jusqu’à présent.