En avril dernier, BMW a présenté le X7 restylé, un modèle qui, dans l'esprit, ne change pas forcément beaucoup, même si sa nouvelle face avant a fait parler. En effet, la firme bavaroise a revu sa signature lumineuse, avec la présence désormais d'optiques sur deux étages, le tout jumelé à une calandre toujours aussi proéminente.

Le BMW X7 n'aura pas le droit à une version hybride rechargeable, ni même à une variante sportive. La plateforme ne permet pas d'intégrer efficacement un groupe motopropulseur PHEV, tandis qu'une version signée Motorsport d'un tel modèle n'aurait pas grand intérêt.

Pour avoir le droit à un X7 un tantinet dynamique, il faut donc se tourner vers Alpina qui vient de dévoiler une petite mise à jour de son XB7. Les nouveautés esthétiques ne sont pas si importantes, c'est à peine si on remarque les nouvelles sorties d'échappement, tandis que la calandre est désormais éclairée. Le XB7 repose sur d'immenses jantes de 21 pouces cerclées de pneus en 285/45R21 à l'avant et à l'arrière. Des jantes de 23 pouces sont aussi disponibles.

Sous le capot, le XB7 reçoit le nouveau V8 4,4 litres bi-turbo (S68) de BMW avec une micro-hybridation. Après plusieurs modifications, le bloc développe désormais 630 chevaux et 800 Nm de couple, le tout disponible à partir de 1 800 tr/min et jusqu'à 5 600 tr/min. La puissance est répartie aux quatre roues grâce à une boîte de vitesses automatique à huit rapports. Le 0 à 100 km/h est annoncé en 3,9 secondes, tandis que la vitesse maximale frôle les 300 km/h.

Le XB7 a le droit à de nombreuses technologies afin de le rendre plus dynamique et d'endiguer autant que faire se peut son embonpoint. Il reçoit ainsi un système de transmission intégrale xDrive et un différentiel à glissement limité à variation électronique. Le degré de verrouillage est continuellement ajusté en fonction de nombreux paramètres, tels que la vitesse des roues ou encore l'angle de braquage.

La voiture a le droit à la dernière génération du système d'info-divertissement iDrive de BMW qui est livré avec une fonction de commande vocale améliorée. Il y a également un nouveau système qui utilise les données GPS et les données de trajectoire précédentes pour enregistrer et stocker jusqu'à dix manœuvres de stationnement différentes.