La septième génération de la SL a fait ses débuts à la fin de l’année 2021 en tant que première SL sous la marque Mercedes-AMG. La division Performance a joué un rôle important dans le développement du nouveau roadster, ce qui explique facilement son concept global plus axé sur la performance. Mais si la SL 63 de série ne suffit pas, Manhart a créé un nouveau pack de tuning qui apporte encore plus de puissance.

La société de Wuppertal présente la SL 700 R Limited 1/10, qui est présenté ci-dessous avec une peinture extérieure bicolore. C’est un peu une marque de fabrique pour les véhicules de Manhart, car nous avons déjà vu cette combinaison dans de nombreux autres projets, une tonalité principale noire avec des rayures contrastantes et des accents de couleur dorée.

L’un des points forts de la mise à niveau externe est le jeu de jantes en alliage monobloc de 22 pouces avec des pneus Hankook Ventus S1 Evo2 avant 295/30 et arrière 335/25. Les jantes ont la même combinaison de couleurs noir et or que le reste de la carrosserie. Alors que les freins de la SL restent de série et ne reçoivent qu’un logo Manhart, le système de freinage peut être mis à niveau selon les exigences du client.

Le moteur : le cœur du projet

L’amélioration la plus importante se trouve de loin sous le capot. Le V8 bi-turbo de 4,0 litres de Mercedes-AMG a été modifié avec un nouveau refroidisseur intermédiaire, un filtre à air performant et des améliorations logicielles, atteignant une puissance de pointe de 707 ch et un couple maximal de 935 Nm. Cela représente une augmentation significative par rapport aux valeurs de série de 585 ch et 800 Nm de couple. Manhart affirme avoir également modifié la boîte automatique à neuf rapports pour des changements de vitesse plus rapides.

Le kit de réglage est homologué pour la route dans toute l’Europe. Cependant certaines mise à niveaux ne correspondent pas aux critères allemands, donc la voiture a plus de chance d’être exporté pour une utilisation sur circuit par exemple. Le roadster Performance est produit à seulement 10 exemplaires, avec des prix sur demande.