L'Arocs ne fait pas partie des modèles les plus populaires de Mercedes-Benz. Il a été introduit en 2013 comme l'un des camions utilitaires lourds de la société, destiné au secteur de la construction. Il est disponible dans un certain nombre de carrosseries différentes avec deux, trois ou quatre essieux en fonction de l'application. Son poids varie de 18 à 41 tonnes. S'il n'est peut-être pas aussi beau que la nouvelle Mercedes SL, il dispose d'une batterie de moteurs diesel d'une puissance allant jusqu'à 625 chevaux.

L'une des versions les plus inattendues du Mercedes l'Arocs se présente sous la forme d'un camping-car ultra-luxueux. Ce que vous voyez dans la galerie ci-dessous est le SOD Peak 8x6, basé sur le modèle à quatre essieux et construit par Stone Offroad Design, une entreprise allemande de véhicules de loisirs dont le siège se trouve juste au sud de Munich. Il s'agit certainement de l'un des véhicules de loisirs les plus luxueux que nous ayons jamais vus et l'entreprise affirme qu'il offre "une technologie sophistiquée et robuste, des performances remarquables et un confort absolu pour le conducteur et les passagers".

Galerie: SOD Peak 8x6

18 Photos

Nous voyons en ce véhicule, la parfaite maison sur roues pour une famille jeune et fortunée. Il y a un grand lit double à l'arrière de l'espace de vie, ainsi que deux lits simples pliables. Il y a également une kitchenette et une salle à manger partagées avec un milliard d'armoires dans la partie supérieure. La "pièce" la plus impressionnante du SOD Peak 8x6 est probablement la salle de bains, qui semble être en marbre blanc.

La technologie qui se cache derrière ces superbes surfaces est également très impressionnante. Un système solaire de 1,6 kilowatt et un générateur de 150 ampères assurent son autosuffisance. On trouve également un réservoir d'eau douce de 1 000 litres et un chauffe-eau d'une capacité de 16 litres. Pour une efficacité accrue, la chaleur résiduelle du moteur est utilisée pour le chauffage, tandis que vous pourrez profiter d'un climatiseur séparé, un chauffage diesel et un chauffage par le sol lorsque le véhicule sera à l'arrêt.

En ce qui concerne le moteur, dans cette configuration, le moteur diesel a six cylindres et une puissance de 530 ch. Le SOD Peak 8x6 peut vous emmener littéralement n'importe où grâce à un pré-filtre à air cyclonique et un autre pour le carburant. Des refroidisseurs d'huile de transmission et de direction supplémentaires garantissent qu'aucune situation ne sera trop difficile pour ce camion à vocation aventureuse. Le siège conducteur massant assure le confort du conducteur. Parmi les autres caractéristiques intéressantes, citons la suspension pneumatique, la caméra de stationnement et le régulateur de vitesse.

Le prix de départ de ce camping-car hors du commun est de 1,7 million d'euros en Allemagne. La même société vend également une version 6x6 plus petite du même modèle, ainsi que de nombreux autres produits basés sur les modèles Mercedes, y compris un camping-car tout-terrain basé sur l'Unimog.