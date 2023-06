Les automobilistes ne veulent pas tous un SUV et Mercedes en a conscience. Après la déclinaison de la dernière Classe C en version break, la Classe E allongée a elle aussi loin à au moins une génération supplémentaire. Des rumeurs indiquent que la firme à l'étoile pourrait abandonner ce format après 2030 et même si elles venaient à se confirmer, cela laisse un certain temps pour éviter des SUV déjà omniprésents. N'oublions pas que la CLA Shooting Brake existe encore, même si ses temps sont comptés.

Le plus imposant des break de Mercedes est encore plus grand que son prédécesseur, pour offrir toujours plus de place dans l'habitable. Connue sous le nom de code S214, cette Classe E a un empattement allongé de 22 mm pour atteindre 2,961 m. Sa largeur est de 1,88 m (+28 mm), sa longueur de 4,949 m (+ 4 mm) et sa hauteur de 1,469 m (+ 1 mm).

Mercedes Classe E break 2023

La Mercedes Classe E break ne sera plus proposée avec une troisième rangée en option et la place gagnée servira donc surtout au coffre d'une capacité de 615 litres avec les sièges arrières en place, et 1 830 litres une fois repliés. La version hybride rechargeable perd en capacité de chargement en raison des pièces supplémentaires, pour atteindre 460 litres de base et 1 785 litres avec les sièges rabaissés. L'accès à l'espace de chargement se fait par un hayon électrique de série.

Chiffres à part, la nouvelle Classe E break, proposée en concession cet automne, a tout pour cannibaliser les ventes du GLE. Elle fait suite à la Classe E version berline W214 présentée fin avril et ses lignes diviseront moins que la future BMW Série 5 Touring. La carrosserie est affinée et son coefficient de traînée passe de 0,27 à 0,26. Les roues peuvent atteindre 21 pouces mais le modèle de base est équipé de modèles de 17 pouces.

Proposée avec une suspension pneumatique de série à l'arrière et système Airmatic intégral en option, la Classe E break promet d'être une voiture familiale chic et confortable, conservant tous les atouts de la berline. Elle peut être équipée de trois écrans, d'une caméra selfie et intégrer TikTok, Angry Birds ou encore Zoom.

De nombreuses motorisations

En Europe, Mercedes commercialisera dans un premier temps son break cossu dans les versions E200 et E220d, auxquelles s'ajoutera la version hybride rechargeable E300e. Le modèle essence aura un moteur turbo de 2,0 L de 204 ch et 320 Nm. Le quatre cylindres est un mild-hybrid, donc couplé à un moteur électrique qui apporte 17 kW (23 ch) et 205 Nm supplémentaires. Cette combinaison permet le 0 à 100 km/h en 7,8 secondes, avec une vitesse de pointe de 231 km/h.

La E220d diesel est équipée d'un moteur de 2,0 litres développant 197 ch et 440 Nm, associé au même système 48V. Les 100 km/h sont atteints en 7,9 secondes, avec 230 km/h en pointe. Si vous avez besoin de plus de puissance, Mercedes indique qu'un six cylindres diesel arrivera dans un second temps. Toutes les versions sont couplées à une boîte de vitesses automatique à neuf rapports, revue pour améliorer le packaging et réduire le poids.

Quant à la E300e, elle associe un moteur à essence turbo de 2,0 litres à un moteur électrique pour une puissance totale de 312 ch (230 kW). Le moteur thermique développe 204 ch et 320 Nm, tandis que le moteur électrique produit 95 kW (129 ch) et 440 Nm. Mercedes annonce un 0 à 100 km/h en 6,5 secondes, ce qui en fait le plus efficace des trois, et une vitesse de pointe de 227 km/h. Grâce à une batterie de 25,4 kWh, l'autonomie en cycle WLTP peut dépasser les 100 kilomètres.

La marque allemande précise qu'elle lancera également une version hybride rechargeable diesel à terme. Il y aura aussi des déclinaisons AMG mais il reste à voir si le V8 fera son retour. Les dernières rumeurs indiquent que l'E63 la plus puissante sera remplacée par un V6 hybride rechargeable de plus de 700 ch, mais Mercedes n'a encore rien officialisé.

Le break E63 devra faire face à une nouvelle concurrence : outre l'Audi RS6 Avant, la BMW M5 Touring devrait faire son retour en 2025. Et en parlant de futures versions, des photos espions ont révélé qu'un nouveau All-Terrain surdimensionné est au programme.