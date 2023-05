La nouvelle Mercedes Classe E a été présentée il y a seulement quelques semaines, mais il est déjà temps de parler de la variante All-Terrain surélevée qui fait partie de la liste depuis tant d'années.

Cette version spéciale devrait également être confirmée pour la nouvelle génération du break (qui devrait être dévoilée d'ici la fin de l'année), donnant à la voiture allemande un look plus aventureux sans altérer excessivement l'esthétique et l'élégance de l'intérieur.

Prêt à quitter le bitume

Dans notre rendu, la All-Terrain prend vie avec un design manifestement inspiré de celui de la berline. À l'avant, en effet, on reconnaît la nouvelle grande calandre (ici avec un design spécifique comprenant des lamelles chromées plus grandes) avec des inserts noirs sur les bords et le graphisme distinctif des phares à LED avec les deux lignes brisées en bas.

Comme par le passé, il est probable que cette version adopte une calandre dédiée, avec des protections supplémentaires pour donner à la voiture un aspect plus robuste et protéger le "visage" de la Mercedes de la poussière et des gravillons soulevés par le tout-terrain.

À bord, nous nous attendons à une confirmation substantielle de l'équipement technologique présent sur la nouvelle Classe E, où le nouvel écran MBUX Superscreen est présent. Au niveau du châssis, cependant, le All-Terrain devrait recevoir un réglage spécifique de la suspension AirMatic, une garde au sol légèrement plus élevée (peut-être 20 ou 30 mm) et des programmes de conduite tout-terrain spécifiques.

Comme dans le modèle actuel, il devrait également y avoir une régulation de la vitesse en descente, un dispositif qui intervient dans l'ESP en ajustant l'antipatinage et en soutenant les descentes les plus raides.

Parmi les groupes motopropulseurs disponibles sur la Classe E, la Classe E All-Terrain devrait adopter la version hybride légère 220d diesel avec transmission intégrale 4Matic, ainsi que les hybrides rechargeables 300e et 400e, cette dernière étant également équipée d'une transmission à quatre roues motrices.

La version diesel est propulsée par un 2.0 de 197 ch et 440 Nm, tandis que les hybrides rechargeables ont une puissance combinée de 312 ch et 380 ch. Pour rappel, la génération actuelle de la E All-Terrain est également disponible dans la variante diesel 400d non électrifiée de 330 ch, une unité qui devrait être définitivement retirée du marché.

En ce qui concerne les prix, une augmentation par rapport à la liste de prix actuelle est attendue, avec une attaque fixée à au moins 70 000 euros pour la 220d 4Matic.