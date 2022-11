Une nouvelle génération de la Mercedes-Benz Classe E se profile à l'horizon. En plus de la berline quatre portes, une variante break est en route. Bien que nous ayons déjà eu des photos espion du modèle dans sa version break, la voiture présentée dans cette galerie est notre premier regard sur le modèle hybride rechargeable du break.

Esthétiquement, la version PHEV du break est presque identique à la version purement thermique. La seule grosse modification visible ici est la trappe qui recouvre le chargeur sur l'aile arrière côté conducteur.

Galerie: Photos espion Mercedes-Benz E-Class Wagon PHEV

16 Photos

La barre horizontale dans la calandre nous indique qu'il s'agit d'un modèle Mercedes-Benz standard, et non d'une version AMG. Malheureusement, le camouflage cache la plupart des détails du design. On aperçoit les phares, qui sont surmontés d'une bande de feux de position.

Mercedes tente de le cacher, mais la nouvelle Classe E semble avoir un look intéressant de profil. Il y a des sections plissées le long des portes inférieures. Cet élément se plie vers le haut à l'arrière pour souligner les ailes arrière. Nous ne pouvons pas voir avec certitude, mais le toit noir de cette voiture semble être un toit panoramique.

La Classe E familiale a évidemment un toit plus long pour créer un espace de chargement supplémentaire à l'arrière. Celle-ci possède des panneaux sous la vitre du hayon pour dissimuler la forme du modèle de production. Les feux arrière semblent avoir une forme intrigante avec une section incurvée en bas. Le pare-chocs arrière dissimule les tuyaux d'échappement, mais les photos espion montrent des sorties exposées pour les modèles AMG.

Des aperçus de l'intérieur de la nouvelle Classe E indiquent qu'il y a un groupe d'instruments numériques et un écran d'infodivertissement qui se trouve sur la console centrale. Les sections noires de l'extérieur recouvrent divers capteurs, alors attendez-vous à ce que le modèle soit doté de technologies avancées d'aide à la conduite.

Les acheteurs de la Classe E pourront choisir parmi un large éventail de groupes motopropulseurs. Cela inclut des choix mild-hybrid et PHEV. Au sommet de la gamme, il y aura la E 63 avec un moteur turbo 2,0 litres rechargeable développant 671 ch.

La nouvelle Classe E devrait faire ses débuts au cours du premier semestre de 2023. On ne sait pas encore si la berline et le break seront lancés en même temps. En général, Mercedes lance progressivement les variantes AMG après les modèles grand public. De plus, la Classe CLE remplacera les coupés et cabriolets des Classes C et E.