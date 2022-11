À l'occasion de la finale mondiale de League of Legends qui se tiendra le 5 novembre à San Francisco, Mercedes présentera un prototype virtuel spécifique. Baptisé "Projet SMNR" (pour Summoner), il s'inspire du monde de League of Legends et dispose d'une technologie qui semble tout droit sortie d'un film de science-fiction.

Le projet SMNR repose sur la philosophie esthétique "Sensual Purity". Comme il s'agit d'un prototype virtuel, les ingénieurs ont pu faire preuve de créativité en utilisant des "métamatériaux" tels que des flux d'énergie permettant de mettre en mouvement le véhicule. Ces "mouvements virtuels" remplacent en quelque sorte les roues traditionnelles d'une voiture.

La silhouette du concept-car est à mi-chemin entre un SUV, un buggy et une sportive, avec une position surélevée et une ligne très profilée. La voiture est clairement visible dans n'importe quel environnement grâce aux particules bioluminescentes qui recouvrent l'ensemble de la carrosserie.

En outre, la technologie "Zoning Molecules" fait directement référence aux "zones" de League of Legends. Cette technologie rend l'extérieur du concept-car transparent, donnant ainsi la possibilité de voir directement dans le cockpit.

Comme vous devez certainement vous en douter, ce concept-car ne verra jamais le jour en "physique". En revanche, qui sait, peut-être au siècle prochain, nos voitures ressembleront peut-être à ça. Mais effectivement, nous avions déjà dit ça au siècle dernier concernant les voitures volantes, mais aujourd'hui, force est de constater que nous en sommes encore loin.

Outre ce concept extravagant, grâce au partenariat avec le développeur Riot Games, Mercedes sera aussi présent lors de cette grande finale avec d'autres modèles, mais plus conventionnels. Les équipes de Mercedes ont, par exemple, travaillé sur l'une des maps du championnat, mais aussi sur le trophée qui sera remis aux vainqueurs. En outre, le Riot Games Fan Village accueillera la Mercedes EQ House, un stand de 250 m2 où seront présentés le prototype en question (de manière virtuelle) et le Mercedes EQS SUV.