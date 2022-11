La Mercedes-Benz Fascination Concept est apparue pour la première fois au salon de l'automobile de Paris en 2008. Un coupé aux allures de break qui a étonné le public par ses lignes futuristes, avec un design anguleux, une longue queue, beaucoup d'espace à bord et un équipement technologique totalement nouveau pour l'époque.

Le design de l'avant révèle un aperçu des formes de la Classe E W212, dévoilée au public l'année suivante, mais avec des lignes plus fines et des phares plus profilés. À l'arrière, en revanche, elle a complètement redessiné le concept de break, anticipant une voiture que personne n'aurait attendue : la CLS Shooting Brake (2012).

La genèse

Mais revenons deux ans en arrière. Nous sommes en 2006, et la Mercedes-Benz Classe E W211 se vend toujours aussi bien, notamment grâce aux nombreuses technologies dont elle peut être équipée et à son design modernisé par le restylage "EVO". Malgré cela, à Stuttgart, on est presque prêt à faire évoluer les lignes arrondies typiques de la Star, née dans les années 1990, vers quelque chose de plus moderne et de plus actuel.

Au milieu de l'année 2007, les premières esquisses de la nouvelle génération de la Classe E, la W212, ont été montrées au public, avec des lignes totalement différentes du passé, plus angulaires et plus aérodynamiques. Parallèlement à la mise en place de ce nouveau sentiment familial (qui, dans les années suivantes, influencera également de nombreuses autres voitures de la société), le coupé CLK de l'époque a également ressenti le besoin d'un rafraîchissement général.

C'est donc à Sindelfingen qu'ils ont commencé à étudier la nouvelle génération, appelée Classe E Coupé, nom de code C207. Et c'est précisément cette voiture que la Fascination Concept anticipait, notamment au niveau de la partie avant, plus aérodynamique que la berline (ce qui vaudra à la voiture de série un record du monde), et de l'intérieur.

À l'arrière, cependant, l'idée ne tient pas la route. En fait, vu du milieu de la voiture, ce concept particulier ressemble à quelque chose de très différent d'un élégant coupé à trois portes ; il ressemble apparemment à un break très aérodynamique, sans portes.

Même à l'intérieur, ses matériaux sont beaucoup plus luxueux que ceux d'une voiture familiale traditionnelle. Dans le coffre, la moquette fait place à un bois d'inspiration nautique, associé à des bandes d'aluminium (une solution reprise du CLS).

Même le traditionnel toit en tôle est remplacé par un seul panneau entièrement en verre et, enfin, un espace est aménagé dans le coffre pour accueillir du matériel photographique et un réfrigérateur ; en un mot, sans le dire, elle présente certaines des solutions du Shooting Brake, encore inconnu du public à l'époque.

Moteur à l'avance

Mais le Mercedes-Benz Concept Fascination n'est pas seulement en avance sur son temps par ses lignes mais aussi par sa mécanique. Dans son capot, en effet, se trouve un nouveau moteur diesel révolutionnaire à 4 cylindres de 2,2 litres, code OM651, capable de développer jusqu'à 204 ch déjà homologué Euro 5.

Il s'agit d'une véritable innovation pour l'époque et elle a une grande responsabilité sur ses épaules : remplacer l'OM646, qui a fait ses preuves et qui, les années précédentes, a confirmé la "fiabilité" historique de la voiture vedette.

Le Concept Fascination n'est jamais arrivé sur la route tel que nous pouvons le voir, mais il a certainement été une partie très importante de l'histoire moderne de la marque de Stuttgart, considérant également que son moteur diesel est resté en production sur certains modèles jusqu'en 2019.