La RX-8 et, surtout, la MX-5 ont été les voitures de sport emblématiques de Mazda dans les années 2000. La première a eu une histoire relativement courte, avec une période de vente de neuf ans, tandis que le roadster continue d'être populaire à ce jour.

Lors du salon de Detroit en 2006, la société a présenté de manière inattendue un troisième modèle, le Kabura, qui n'a toutefois jamais été produit en série.

Conçu par le "père" de la Model S

En ce qui concerne les dimensions, le Kabura mesure 4,05 m de long, 1,68 m de large et 1,28 m de haut. Ces chiffres ne sont pas très éloignés de ceux de la MX-5 NC (la troisième génération vendue entre 2005 et 2015), tandis que la RX-8 était plus longue de 38 cm.

Le concept a été conçu par le studio californien de Mazda et porte la signature de Franz von Holzhausen, qui s'était distingué les années précédentes en créant l'Audi TT, tandis que quelques années plus tard, il concevra la Tesla Model S.

Les proportions du Kabura rappellent vaguement celles d'une RX-8 plus compact et au look futuriste.

Le long capot avec un panneau de verre au centre était assorti de flancs très massifs et d'une queue ramassée. Le "look" de la Mazda était assuré par deux feux en L (halogènes, bien sûr, car les LED n'étaient pas encore répandues à l'époque), tandis qu'à l'arrière se trouvait un spoiler en verre qui pouvait s'ouvrir pour augmenter l'espace pour les passagers arrière.

Un autre point fort de Mazda était la présence de quelques cellules photovoltaïques sur la carrosserie qui avaient pour fonction d'abaisser la température de l'habitacle et de fournir de l'énergie à tous les services embarqués de la voiture.

Un intérieur sans précédent

En plus de ses lignes excentriques, la Mazda avait un intérieur tout aussi inhabituel. Le Kabura avait une configuration 3+1, le siège du passager avant étant placé 15 cm devant le conducteur. De cette façon, la personne à l'arrière avait le même espace pour les jambes que la personne à l'avant. Le siège derrière le conducteur, quant à lui, n'était prévu que pour de courts trajets et suffisait à peine pour un enfant.

D'ailleurs, le Kabura avait une porte du côté conducteur et deux du côté passager pour améliorer l'accessibilité. Une solution qui sera reprise quelques années plus tard par le Hyundai Veloster.

Il n'y a pas beaucoup de données sur la motorisation. Tout ce que nous savons de la Mazda est qu'elle était équipée d'un quatre cylindres 2.0 de 150 ch. La transmission est assurée par les roues arrière motrices, tandis que la boîte de vitesses est une boîte manuelle à 6 rapports.

Les spécifications n'étaient pas très différentes de celles de la MX-5 vendue à l'époque, qui était équipée d'un 2.0 de 160 ch et d'une transmission manuelle à 6 vitesses pour une accélération de 0 à 100 km/h en 8,2 secondes et une vitesse de pointe de 215 km/h.