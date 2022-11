Pendant longtemps, l'Accord a été l'un des modèles les plus populaires de Honda. Elle continue d'être très populaire, à tel point que la 11e génération sera bientôt dévoilée.

L'une de ses déclinaisons les plus rares est sans doute le Coupé, un concept unique qui n'a jamais été produit. Sachez que la Honda Accord avec une carrosserie de coupé a été vendue en abondance, avec trois générations réparties entre 1988 et 2003.

Prêt pour la piste

Dévoilé au SEMA en novembre 2002, le concept Accord Coupé est en fait une sorte de show car, avec de nombreuses modifications au niveau du moteur et de l'esthétique. D'une certaine manière, on pourrait la décrire comme une sorte d'"Accord Type R" aux premiers stades de son développement, avec un moteur V6 3.2 L de 300 ch et une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports. Un chiffre tout à fait respectable si l'on considère que la BMW M3 de ces années-là avait un moteur 6 cylindres de 343 ch.

La Honda est également équipée d'un différentiel avant à glissement limité, d'un système de freinage Brembo à huit pistons, d'une suspension sport avec un réglage abaissé et d'un kit en fibre de carbone.

Peinte dans la teinte jaune Spa dérivée de la célèbre NSX, l'Accord est équipée de pneus Bridgestone Potenza S03 235/45 ZR20 et d'un cockpit qui fait un clin d'œil à la piste. À bord, en effet, on trouve des palettes au volant, un ordinateur de bord avec des graphiques utiles pour ceux qui utilisent souvent la voiture sur une piste, des sièges Sparco en fibre de carbone et Kevlar avec revêtement en alcantara et des pédales en aluminium.

Qu'en pensez-vous ? Aurait-elle été une digne rivale des M3 et Mercedes-AMG de l'époque ?