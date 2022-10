Nous sommes en l'an 2000 et Peugeot présentait au Mondial de Paris une série de concepts (City Toyz) censé imaginer le futur de l'automobile à horizon 2020 (dont les Peugeot Bobslid, Peugeot e-doll et Peugeot Vroomster). Parmi eux, le constructeur français a exposé le concept Kart Up.

Avec un pare-brise inclinable

Il pouvait transporter deux personnes grâce à son habitacle spacieux et à ses assises inspirés des kartings. Sa caisse autoportante en carbone avait une forme quelque peu étrange. Ses phares sont bien ceux d'une Peugeot, mais le design de la voiture est inédit chez le constructeur français. Certains diront que la face avant ressemble à celle de la Peugeot 207, peut-être...

Ce concept avait aussi la particularité de ne pas avoir de portières. Pour accéder à son bord, on pouvait relever son pare-brise qui faisait également office de toit. Cette solution n'a jamais été proposée sur un véhicule de série, même la Peugeot 206 CC qui allait être lancée un peu plus tard opte pour un toit rétractable classique avec deux portières.

Dans l'habitacle, Peugeot a fait le choix d'équiper son concept d'un volant à la forme singulière qui rappelle le Yoke de Tesla actuellement proposé à bord des Model S et Model X renouvelés. Le Peugeot Kart Up a des bouches d'aération rondes ainsi qu'un pédalier en aluminium. Les designers semblent s'être inspirés du monde de l'aviation.

Le choix de la simplicité

Contrairement aux voitures actuelles, ce concept ne dispose que d'un tableau de bord analogique n'affichant que les informations les plus essentielles. Peugeot n'avait pas prédit à l'époque que les voitures deviendraient de véritables smartphones roulants avec plusieurs écrans dans l'habitacle.

Sous le capot du concept, le Français était aussi loin d'imaginer que l'écologie aurait un poids aussi important. La motorisation du concept Kart Up ne comporte aucune forme d'électrification. Le Kart Up embarque un moteur essence V6 2946 cm3 développant 210 ch à 6000 tr/mn. La puissance était acheminée aux seules roues arrière.