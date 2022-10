Il y a presque 17 ans, en janvier 2006 et à l'occasion du salon de l'automobile de Los Angeles, le géant allemand Volkswagen présentait l'un des prototypes les plus curieux de son histoire, le GX3 Concept, qui, comme vous pouvez le voir, n'avait que trois roues.

Le petit modèle biplace de Volkswagen, qui, lors de sa présentation, semblait proche de la voiture de série (on parlait même d'un prix de vente inférieur à 17 000 dollars), était destiné aux États-Unis. Finalement, il n'a jamais été produit.

Galerie: Volkswagen GX3 Concept (2006)

Le prototype mesurait 3,75 mètres de long (avec un empattement de 2,7 mètres), 1,85 mètre de large et seulement 1,21 mètre de haut. Sous sa carrosserie se cachait un modeste moteur à essence quatre cylindres de 1,6 litre développant 127 ch à 6 500 tr/min et 152 Nm de couple maximal, couplé à une boîte de vitesses manuelle à six rapports.

Toute la puissance du moteur était transmise à la large roue arrière (315/30 R18) via une transmission par chaîne. Comme pour les motos, la roue était suspendue par un bras oscillant et soutenue d'un seul côté, tandis que les roues avant étaient équipées de pneus 125/45 R17 et d'une suspension à double triangulation.

Le rapport poids/puissance était assez bon, avec 4,49 kg/ch, puisque le véhicule ne pesait que 570 kg à vide, grâce à une construction en acier (châssis) et en fibre de verre (carrosserie). Un vrai jouet, qui aurait été très amusant à conduire.

Le GX3 revendiquait une accélération de 0 à 100 km/h en 5,7 secondes et une vitesse de pointe de 200 km/h, des chiffres qui, à l'époque, étaient réservés aux véritables voitures de sport. De plus, compte tenu de son poids, sa consommation de carburant n'était que de 5,2 litres aux 100 kilomètres.

Selon la marque, le design de la GX3, à mi-chemin entre une voiture et une moto, a été inspiré par les motos de Grand Prix et les monoplaces de Formule 1. Parmi les références les plus intéressantes, citons les doubles échappements au centre, qui semblent être montés sur la "queue" d'une moto.

L'intérieur était peut-être la partie la plus spartiate de la voiture, semblable à celui d'un roadster classique, avec un volant à armature métallique, seulement deux horloges dans la partie centrale du tableau de bord, un long levier de vitesse en métal avec un pommeau en forme de balle de golf (un clin d'œil à la Golf GTI) et des harnais à cinq points pour les occupants. Derrière les sièges, il y avait également un petit compartiment à bagages avec un volume de chargement de 80 litres.