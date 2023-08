La BMW E30 M3 a ancré son nom dans l'histoire de l'automobile dans les années 1980. Elle est la voiture de tourisme la plus sacrée de tous les temps : un titre de Champion du monde, deux titres de Champion d'Europe, plus de 60 titres dans des Championnats nationaux et bien plus de 1 000 victoires au total dans des courses automobiles ainsi que des rallyes nationaux et internationaux.

Un incroyable CV qui a séduit les spécialistes de la préparation automobile de Manahrt Performance. Leur département Classic Cars a pris une BMW E30 M3 et l'a transformée en MH3 3.5 Turbo.

Une E30 encore plus puissante

Sur la MH3 3.5 Turbo, le légendaire quatre cylindres de 2,3 litres à haut régime a été remplacé par le six cylindres turbocompressé d'une Alpina B7 S Turbo. Après modification du turbocompresseur et de l'intercooler, il développe une puissance impressionnante de 405 ch et 650 Nm.

L'aileron arrière est doté d'ailettes en carbone La levier de vitesses de la Manhart MH3 3.5 Turbo

La boîte de vitesses est une boîte manuelle à 5 rapports et il y a un différentiel Drexler avec 25 % de blocage et un refroidisseur supplémentaire.

Manhart Classic Cars a équipé la berline deux portes d'un spoiler avant en carbone et d'un spoiler arrière avec des ailes en carbone, qui rappellent la dernière phase de la E30 M3 Sport Evolution. En outre, la MH3 3.5 Turbo a été recouverte avec un film vert mat spécial, sur lequel se détachent les feux arrière et les clignotants noirs. Les roues ont un design original et le système de freinage est également signé Manhart, tout comme la suspension coilover monotube.

L'intérieur de la Manhart MH3 3.5 Turbo

L'habitacle de la MH3 3.5 Turbo est revêtu d'un intérieur original en cuir rouge cardinal. Le volant sport est un Momo à trois branches d'un diamètre de 350 millimètres et le pommeau de levier de vitesse en bois est signé Recano avec le logo Manhart.

Un détail à noter : un écran intégré à gauche de la bouche d'aération centrale informe le conducteur des nombreux signaux vitaux émis par le moteur turbocompressé de la B7 S.