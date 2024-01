BMW est aujourd'hui un grand fan des grandes calandres, ce que beaucoup en ligne déplorent comme une autre façon pour la marque de perdre son mojo. Pourtant, les ventes ne reflètent pas cette tendance.

Alors que 2023 fait place à 2024, les ventes de la Série 4 et de la Série 7, dépourvues de grilles nucléaires, sont en forte hausse. Il y a des réserves qui méritent d'être mentionnées, mais les chiffres ne mentent pas.

Les ventes de la Série 7 ont connu une hausse vertigineuse de 80,9% et celles de la Série 4 ont également augmenté de 37,4%. Toute cette histoire s'inscrit toutefois dans un contexte important.

Tout d'abord, une pandémie s'est déclarée. Vous souvenez-vous de l'expression "chaîne d'approvisionnement" ? Nous essayons de l'effacer de notre cerveau, mais elle a entravé la production de tous les constructeurs automobiles à partir de 2020 et jusqu'à l'année dernière. Les choses sont presque revenues à la normale, mais presque tous les constructeurs automobiles ont vu leurs livraisons diminuer massivement, puis remonter lentement.

Une autre chose qui mérite d'être mentionnée, c'est que BMW vend beaucoup de voitures avec un badge 4 et un badge 7 de nos jours. La Série 4 n'est plus seulement un coupé deux portes à essence, c'est ça et un million d'autres choses, y compris une berline électrique, une berline à moteur à combustion interne et un cabriolet à moteur à combustion interne. Sans parler des modèles "M", qui ne sont pas non plus mis en avant.

Il en va de même pour la Série 7. Il ne s'agit plus seulement du modèle à moteur à combustion interne, mais aussi du modèle électrique i7, qui est proposé dans un certain nombre de versions.

Pourtant, les ventes d'autres voitures au style plus conventionnel, comme la Série 3 et la Série 2, n'ont pas connu le même essor que celles de la 4 et de la 7. La Z4 s'est en revanche améliorée. Les ventes ont augmenté de 20% d'une année sur l'autre, et un nouveau modèle à boîte de vitesses est également en préparation. Ainsi, alors qu'Internet s'indigne (y compris nous ?) que les voitures moins "jolies" se vendent en nombre record, le véhicule sans doute le plus séduisant de BMW se porte plutôt bien lui aussi.

