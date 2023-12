Dans un monde où la technologie prend souvent le pas sur les sentiments, BMW a créé un scénario poignant qui touche à tous les domaines de l'automobile. Une vidéo émouvante publiée sur YouTube capture l'essence d'une histoire d'amour de toute une vie avec la conduite, mettant en évidence la joie d'être derrière le volant. Cette émouvante histoire se déroule alors qu'un vieil homme, accompagné de son fils, rend son permis de conduire, déclenchant ainsi une cascade de souvenirs liés à la marque munichoise.

La vidéo s'ouvre sur un homme aux cheveux argentés debout dans un bureau de la préfecture, son permis de conduire, serré dans ses mains fatiguées, et son fils assis à côté de lui. Le public est ensuite transporté dans une époque révolue, lorsqu'il s'est assis pour la première fois au volant d'une BMW et qu'il a entrepris différents voyages avec son fils. Ces souvenirs sont entrecoupés de plans montrant le père apprenant patiemment à son fils comment naviguer dans les méandres de la conduite, lui transmettant non seulement des compétences techniques, mais aussi une passion pour la route.

Alors que le père lui rend son permis, ils partent tous les deux faire un tour dans une BMW i4 électrique, avec le fils au volant. Le fils fait une proposition surprenante en suggérant d'inverser les rôles sur un circuit fermé. L'homme âgé est invité à vivre une toute nouvelle expérience de conduite à bord de l'un des produits les plus avancés de l'entreprise.

La vidéo de BMW se termine par un message fort : on n'est jamais trop vieux pour savourer le plaisir de conduire. La vidéo raconte avec émotion l'engagement de BMW à célébrer le plaisir de conduire à tous les âges de la vie. Il encourage les spectateurs à chérir les souvenirs vécus sur la route et à adopter la technologie en constante évolution qui nous propulse dans une nouvelle ère d'expériences de conduite.

Et vous ? Quel est votre plus beau souvenir derrière un volant ? Dites-le-nous en commentaire !