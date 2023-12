1994 : L'Italie devient championne du monde de football alors qu'en Formule 1 Michael Schumacher remporte le premier de ses sept titres mondiaux. Du côté de l'hexagone, on inaugurait le tunnel sous la Manche.

En matière d'automobile, 1994 a également été riche en événements. Nous vous présentons les principaux véhicules qui auront bientôt 30 ans et deviendront ainsi des voitures de collection. Il est probable que vous pensiez la même chose que nous devant certains modèles : Mais elle est encore pratiquement neuve !

Alfa Romeo 145/146

Après plus de dix ans, Alfa Romeo a renouvelé sa gamme en 1994. L'Alfa 145 a été produite à partir de juillet 1994 et sa sœur à cinq portes était la 146, présentée début 1995. La désignation interne d'usine pour la 145 et la 146 est le type 930.

Le projet de carrosserie de la 145 est dû à Ermanno Cressoni, le chef du design d'Alfa Romeo depuis de nombreuses années. Cressoni était déjà responsable de la conception de véhicules tels que l'Alfetta Limousine, la Transaxle-Giulietta, la première Alfa 33 et l'Alfa 75.

Avec la 145, Cressoni a pu concevoir une voiture avec une avancée dans le bord inférieur de la fenêtre de la portière. Cressoni souhaitait déjà cette caractéristique pour la Fiat Cinquecento, où elle n'avait toutefois pas pu être réalisée pour des raisons de coûts. À l'origine, la carrosserie avait été conçue pour la Lancia Delta et ressemblait beaucoup à celle de l'Alfa 146, avec un hayon court.

L'Alfa 145 était construite sur la base de la Fiat Tipo. Celle-ci a été modifiée à grands frais pour permettre l'utilisation des moteurs Boxer longitudinaux de la version précédente 33. Le modèle de pointe de la 145 fut plus tard le 2.0 Twin Spark avec une puissance initiale de 150 ch.

Alfa Romeo Spider/GTV (916)

Le design du nouvel Alfa Romeo Spider et de sa variante fermée GTV était encore plus controversé que l'apparence de la 145. Après 28 ans, le Spider original a reçu un successeur de la plume de Pininfarina. Le projet était déjà prêt à la fin des années 1980. Enrico Fumia était également responsable du design de la 164.

Le moteur de base de la nouvelle série (appelée 916 en interne) était un quatre cylindres de 2,0 litres d'une puissance de 150 ch. Le Spider/GTV (ainsi que l'Alfa 145) partageait une partie du groupe moteur avec la Fiat Tipo. À partir de 1995, le fameux "V6 Arese" de 3,0 litres de cylindrée et 192 ch est devenu le moteur phare. La dernière version était de 240 ch pour une cylindrée de 3,2 litres. En 2003, un lifting plus important a été effectué.

Aston Martin DB7

A l'origine, la future Aston Martin DB7 était prévue pour remplacer la Jaguar XJ-S. Dans les années 1990, les deux marques faisaient partie de ce que l'on appelait le "Premier Automotive Group" (PAG) du groupe Ford. C'est ainsi que le projet de Ian Callum et le bloc moteur six cylindres de Jaguar sont devenus la DB7.

La production a eu lieu dans l'ancienne usine JaguarSport de Bloxham, dans l'Oxfordshire. Avec la bénédiction de Sir David Brown pour l'utilisation des initiales magiques "DB", une voiture de sport inspirée de la DB6 a vu le jour. "Project NPX", la nouvelle DB7, a été dévoilée au Salon de l'automobile de Genève en 1993 sous les acclamations générales et est entrée en production à Bloxham en juin 1994.

La DB7 de 3,4 litres a non seulement été soumise à un programme de tests rigoureux, utilisant pleinement les terrains d'essai internationaux du nouveau propriétaire Ford, mais le triple champion de Formule 1 Jackie Stewart a également été consulté pour optimiser les caractéristiques de conduite de la nouvelle Aston Martin.

Audi A4

Une nouvelle ère pour Audi : il y a 30 ans, la marque a changé sa nomenclature. La 80 est devenue l'A4, la 100 l'A6 et la remplaçante du V8 l'A8. La première Audi A4 était basée sur la nouvelle plate-forme B5 (PL45). Celle-ci a ensuite servi de base à la VW Passat B5 (type 3B), à l'Audi A6 C5 et à la Skoda Superb I.

L'offre de moteurs s'étendait du simple 1.6 de 101 ch au V6 de 2,8 litres de 174 ch. Les très puissantes S4 et RS 4 devaient suivre bien plus tard. A ce propos, ce n'est qu'au début de l'année 1996 qu'Audi a proposé un break à côté de la berline A4. Les TDI diesel étaient particulièrement appréciés. Avec 1,7 million d'exemplaires produits en sept ans, l'A4 a été un énorme succès pour la marque.

Audi A8

Dès 1993, Audi avait donné un aperçu très concret de l'A8 avec le concept ASF (photo), qui est apparu un an plus tard. La carrosserie au dessin élégant utilisait ce que l'on appelle un "cadre spatial en aluminium" afin d'économiser du poids. En effet, le modèle de base équipé d'un V6 de 2,8 litres ne pesait qu'un peu plus de 1,5 tonne.

L'Audi A8 est devenue plus tard la voiture officielle du chancelier Gerhard Schröder. Le modèle haut de gamme à partir de 2001 était le puissant 6.0 W12 de 420 ch. Environ 105.000 A8 de la série D2 ont été construites jusqu'en 2002.

Audi Avant RS2

Bien que la nouvelle A4 ait fait ses débuts en 1994, l'Audi 80 Avant a pu continuer à vivre un peu. Elle était la plus puissante et la plus rapide des Audi de série jamais construites lors de son lancement en 1994 et, jusqu'à l'apparition de l'Audi S6 Plus en avril 1996, la voiture la plus puissante de la gamme Audi. Au sein de l'usine, l'Avant RS2 était appelée P1 (P pour Porsche) et désignée ainsi.

La raison : l'Avant RS2 (à l'époque, il n'y avait pas encore de séparation entre RS et le chiffre) était construite chez Porsche. Le break puissant coûtait 98.900 marks en Allemagne, en contrepartie on obtenait un cinq cylindres turbo de 2,2 litres avec une puissance de 315 ch ainsi que les rétroviseurs extérieurs de la Porsche 911 (993). En deux ans, 2 891 exemplaires ont été construits.

BMW 7er (E38)

Pour beaucoup, cette BMW est considérée comme l'une des plus belles Série 7. Pourtant, la précédente avait placé la barre très haute pour la E38, apparue en 1994. Cette dernière était la première voiture européenne de série à pouvoir être équipée d'un système de navigation. Il n'y avait pas de surprises au niveau des moteurs : La 728i de 193 ch était la première, suivie des huit cylindres 730i et 740i.

Le modèle haut de gamme restait le 750i avec V12. À partir de 1998, des moteurs diesel modernes à rampe commune ont fait leur apparition, le modèle de pointe étant la 740d de 245 ch. A partir de 1997, BMW a produit la L7. Celle-ci était basée sur la 750iL et a été rallongée de 25 centimètres au niveau du montant B, au profit de l'espace arrière. La L7 était donc 39 centimètres plus longue que la version courte. Le prix de vente était de 246 000 marks. 899 exemplaires sont sortis des chaînes de production.

BMW 3er Compact

L'apparence de l'ancêtre de la BMW Série 1, la Série 3 Compact, était un peu inhabituelle. Au sens strict, "Série 3 Compact" est même une erreur : les Munichois voulaient que leur nouveau modèle d'entrée de gamme porte le nom de BMW Compact. Mais tout le monde savait, dès le lancement en concession en avril 1994, qu'il s'agissait d'une Série 3. La proximité avec la série E36 était trop évidente, d'autant plus que le véhicule, toujours à trois portes, était désigné en interne comme E36-5.

La première BMW Série 3 Compact mesurait 4,21 mètres de long, tandis que l'empattement de 2,70 mètres restait identique. Le modèle haut de gamme de l'époque, la 323ti de 170 ch avec six cylindres, est aujourd'hui très convoité.

Euro-Vans

Entre-temps, Fiat, Lancia, Peugeot et Citroën se sont retrouvés sous le toit d'un groupe. Au début de la vague des monospaces des années 1990, ils se sont réunis pour lancer un modèle commun sur le marché sous différents noms. Après tout, on se connaissait encore du Fiat Ducato et de ses dérivés.

Il en résulta des monospaces assez identiques : le Citroën Evasion, le Fiat Ulysse, le Lancia Zeta ainsi que le Peugeot 806. Il y avait jusqu'à sept sièges amovibles individuellement et des portes coulissantes à l'arrière. De plus, l'empattement de 2,82 mètres était important pour une longueur de 4,46 mètres. Au total, environ 321.000 véhicules de la première génération d'Euro-Vans ont été construits. 168.000 d'entre eux étaient des Peugeot 806, 131.000 des Fiat Ulysse et 90.000 des Citroën Evasion. La Lancia Zeta est restée assez rare, puisqu'elle n'a été produite qu'à 22 000 exemplaires.

Ferrari F355

Il est rare qu'une voiture ait son propre jeu vidéo. Pourtant, sur la Sega Dreamcast, il était possible de jouer à "F355 Challenge". Bien que la Ferrari F355 ne soit pas différente de la 348 sur le plan visuel, il s'agissait d'une voiture en grande partie nouvelle.

Ainsi, elle était dotée d'un soubassement spécial qui utilisait l'"effet de sol" bien connu en Formule 1 pour une meilleure tenue de route à grande vitesse. Et un V8 à cinq soupapes monté longitudinalement, d'une cylindrée de 3,5 litres et d'une puissance de 380 ch, sans turbo, bien sûr. La vitesse maximale était de 295 km/h. En plus de la Berlinetta fermée, il y avait aussi la GTS semblable à une targa et, en 1999, la F355 Spider, produite à 100 exemplaires seulement.

Fiat Coupé

Oui, ce design ravissant est l'œuvre de Chris Bangle. DEM BMW-Bangle, dont les créations là-bas sont encore aujourd'hui controversées. Le Coupé Fiat (ou Coupé Fiat), construit de 1994 à 2000, est l'une des pièces maîtresses de son passage en Italie. La partie avant aurait inspiré la première Ford GT. Le cockpit peint dans la couleur de la voiture était frappant.

La version haut de gamme de l'époque était propulsée par un moteur turbo cinq cylindres de 2,0 litres avec 20 soupapes, qui atteignait une puissance de 220 chevaux. Au total, 72 762 exemplaires de la Fiat Coupé ont été produits par Pininfarina.

Fiat Punto Cabrio

Une sympathique petite voiture avec une capote en toile : la Fiat Punto Cabriolet. C'est Giugiaro qui a dessiné la carrosserie sobre avec le hayon abrupt. La voiture de 3,77 mètres de long a été construite par Bertone à Grugliasco, en Italie, raison pour laquelle le logo Bertone brillait sur les ailes. En avril 1994, la Fiat Punto Cabriolet est apparue en plus de la berline, elle a été construite jusqu'en juin 2000.

La Punto Cabriolet à quatre places est née en même temps que la Punto normale (appelée en interne type 176) sur les planches à dessin de Fiat. Il en résultait, selon Fiat, une structure de carrosserie rigide sans arceau de sécurité, mais avec, entre autres, des renforts le long du pare-brise. De plus, toutes les Punto étaient partiellement zinguées (selon Fiat, 60% du poids de la carrosserie), mais malheureusement, la rouille ronge aujourd'hui les Punto cabriolets restantes.

Ford Scorpio II

Il faut vraiment l'aimer, la bizarre Ford Scorpio II. La Scorpio a connu des difficultés dès son lancement en 1985. En 1994, un changement de modèle (en fait une grande mise à jour du modèle) a finalement eu lieu et lui a donné le coup de grâce. L'optique a été modernisée dans le style américain. On aurait peut-être pu s'habituer à l'arrière de la limousine avec ses feux arrière étroits, mais l'avant à gros yeux a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.

Jaguar XJ (X300)

Pour la cinquième génération de la XJ, Jaguar est revenu à des formes classiques. La série, appelée X300 en interne, était basée sur la précédente XJ40. Grâce à une mise à jour habile du modèle, principalement au niveau des phares, des pare-chocs, des poignées de porte et des feux arrière, une ligne plus arrondie a été créée en comparaison. Avec succès : jusqu'en 1997, 92.000 exemplaires ont été produits, y compris le modèle haut de gamme XJ12 avec son puissant V12 de 6,0 litres.

Kia Sportage

Il y a 30 ans, la marque Kia était encore considérée comme un fournisseur de voitures bon marché douteuses, peu de gens l'avaient dans le collimateur. Cela a changé en 1994 avec la première génération du Sportage. Le modèle, qui mesurait entre 3,76 et 4,34 mètres de long, était certes basé sur une plateforme tout-terrain, mais il anticipait déjà certains aspects des SUV. Pour le marché européen, le Sportage a d'abord été fabriqué en Corée du Sud, puis par le constructeur automobile allemand Karmann à Osnabrück.

Lancia Kappa

Sous le signe du K : la Kappa, remplaçante de la Thema, fut le modèle haut de gamme de la gamme Lancia à partir d'août 1994 et fut lancée sur le marché après une période de développement particulièrement longue, destinée à éliminer d'emblée tous les défauts et à garantir un niveau de qualité élevé.

L'orthographe Lancia k et la prononciation italienne Lancia Kappa ont été adoptées dans toutes les langues. La berline Kappa a été conçue par le département de design interne Lancia Centro Stile, en collaboration avec l'entreprise de design turinoise IDEA. Une Kobi a suivi en 1996 et un coupé en 1997.

La Kappa était propulsée au choix par un quatre cylindres turbo de deux litres (205 ch), un cinq cylindres de deux litres (145 ch), un cinq cylindres de 2,4 litres (175 ch), un V6 de trois litres (204 ch) ou un turbodiesel de 2,4 litres avec 124 ch.

Maserati Quattroporte IV

Ici, le nom était tout un programme : une Maserati à quatre portes, "quattro porte" en italien. Après une pause de trois ans, la berline de luxe rapide est revenue dans sa quatrième génération. La Quattroporte IV, présentée en mars 1994, portait à nouveau le nom riche en tradition, tout en s'inspirant fortement de la Ghibli et de la 430 sur le plan technique et esthétique.

Au début, elle n'était disponible qu'avec des moteurs V6 d'une cylindrée de 2000 et 2800 cm3 (287 ou 284 CV), et à partir de 1996, elle était également équipée du moteur V8 de la Maserati Shamal. Celui-ci avait une cylindrée de 3200 cm3 et développait 246 kW (334 ch). Après que Ferrari soit devenu propriétaire de Maserati au printemps 1997, la production de la Quattroporte IV a d'abord été suspendue afin de procéder à des changements dans la production. Parallèlement, la voiture a été retravaillée dans de nombreux détails. Au total, 2.400 exemplaires de la Quattroporte IV sont sortis des chaînes de production jusqu'en mai 2001.

Opel Omega B

Aujourd'hui encore, la deuxième Opel Omega a de nombreux fans, bien qu'elle ait été la dernière génération de la grande série à propulsion arrière. Fin avril 1994, la rondelette Omega B fit son apparition en berline et en break avec des propulsions allant de 115 ch à 211 ch pour le modèle haut de gamme MV6.

En août 1999, un grand lifting photo) a été effectué avec des changements significatifs à l'avant et à l'arrière. Le V6 avait alors une cylindrée de 3,2 litres et un nouveau moteur diesel six cylindres de 2,5 litres acheté à BMW. L'Omega V8 est considérée comme l'Omega ultime. Il était prévu de monter le V8 de 5,7 litres de la Corvette. La première aurait dû avoir lieu en 2000. La boîte de vitesses automatique, qui ne tenait pas la route, a fini par signer son arrêt de mort. La production de l'Omega B normale a pris fin en 2003.

Opel Tigra A

Il n'y a guère d'autre modèle qui crie aussi fort et aussi clairement "années 90 !" que l'Opel Tigra A. Elle a été présentée pour la première fois en 1993 en tant qu'étude au salon IAA de Francfort. A côté de cela, il y avait aussi un roadster qui n'a malheureusement jamais vu le jour (seul le Tigra B est venu ouvert, mais alors avec un toit rabattable en métal).

En 1994, la production de la Tigra A a commencé à Saragosse, parallèlement à celle de la Corsa B, apparue un an plus tôt. C'est de cette dernière que provient la base technique du Tigra, plus long de 20 centimètres (3,92 mètres). L'empattement de 2,43 mètres était à peu près le même. Néanmoins, le Tigra, de forme très arrondie, était nettement plus étroit avec son hayon en verre à la manière de la Porsche 924/944. Entre 1994 et mi-2001, exactement 256.392 Tigra A sont sorties des chaînes de production.

Peugeot 306 Cabriolet

L'élégance italienne pour un cabriolet français : la Peugeot 306 décapotable impressionnait par ses lignes sobres et belles sans arceau de sécurité de la maison Pininfarina. C'est là que la 306 cabriolet a été produite, ce qui fait que la 306 a été le dernier cabriolet de Peugeot construit en Italie, à côté d'une chaîne de production Ferrari.

La voiture est équipée d'un toit en toile qui s'escamote entièrement dans un coffre de capote et qui est protégé par son propre capot, indépendamment de celui du coffre. Le coffre reste donc identique. Le toit était initialement disponible, selon le modèle, avec une commande manuelle ou électrohydraulique, la lunette arrière n'est pas en verre mais en plastique sur tous les modèles.

Porsche 911 Cabrio (993)

Pour de nombreux fans de la Onze, la série 993 de Porsche, refroidie par air. En 1994, le cabriolet est venu compléter la gamme de modèles. A l'époque, la 911 découverte n'existait pas en version turbo, mais "seulement" avec le boxer ordinaire de 3,6 litres : d'une puissance initiale de 272 ch, le moteur à deux soupapes - à nouveau équipé d'un double allumage - développait déjà 285 ch à partir de 1995. Sur demande, Porsche proposait une variante de 300 ch.

Range Rover II (P38A)

Après 24 ans, le vénérable Range Rover a enfin eu un successeur en 1994 : dès 1988, Land Rover a commencé à développer son successeur. Le projet fut d'abord appelé Pegasus en interne, puis Projet 38A (nom du bâtiment dans lequel travaillaient les participants au projet).

Le 29 septembre 1994, le "New Range Rover" fut présenté au public. Il s'agissait du premier nouveau modèle présenté par le groupe Rover après son rachat par BMW. En juin 1998, un petit lifting a été effectué.

Le P38A est également basé sur un châssis en échelle, dans ce cas avec des essieux rigides guidés respectivement par des bras longitudinaux et une barre Panhard. Tous les modèles disposent d'une suspension pneumatique à commande électronique, qui permet d'adapter la garde au sol aux conditions d'utilisation. La P38A a été construite de mi-1994 à début 2002.

Renault Laguna

Avec la nouvelle Laguna, Renault a enfin misé sur la constance des noms dans la classe moyenne. De 1994 à 2015, trois séries au total devaient porter ce nom. La première Laguna a été présentée au public en novembre 1993 comme successeur de la Renault 21, le lancement commercial ayant eu lieu en janvier 1994.

Le break fut lancé en septembre 1995. Alors qu'en France, il s'appelait "Nevada", sur le modèle de la Renault 21, en Allemagne, il reçut la désignation "Grandtour", qui s'imposa plus tard au niveau international et pour tous les modèles.

En plus des trois moteurs à quatre cylindres, Renault proposa pour la première fois dans ce segment un V6 essence de 3,0 litres et 167 ch, qui permettait une vitesse maximale de 220 km/h. Jusqu'en 2001, 1,52 million d'exemplaires de la première Laguna ont été produits.

Saab 900 II Cabrio

C'est à ce moment-là que l'humoriste américain Jerry Seinfeld a même pu consacrer des épisodes entiers à sa nouvelle Saab 900 Cabriolet dans sa série légendaire. Pour les fans purs et durs de la marque, la deuxième génération de la série n'était malgré tout qu'une Opel Vectra déguisée. Il est vrai que la technique GM/Opel y était suffisamment présente. Mais Saab s'efforça massivement de faire quelque chose de personnel avec ces ingrédients.

Et bien sûr, la nouvelle édition de la Saab 900, sortie en 1993, n'était pas complète sans le cabriolet. Comme toujours, il y avait là aussi des quatre cylindres avec ou sans turbo ainsi qu'un V6 issu de l'étagère Opel. La 900 Cabrio a continué à vivre sous la forme de la 9-3 jusqu'en 2002.

Skoda Felicia

La Felicia, qui mesure entre 3,85 et 4,20 mètres de long, a été le premier nouveau modèle après le rachat de Skoda par Volkswagen en 1994. Toutefois, la petite voiture n'était pas si nouvelle que cela. Dans ses grandes lignes, elle était basée sur sa précédente Favorit, d'où provenaient également les moteurs jusqu'à 58 CV.

Mais de nombreuses pièces VW ou de fournisseurs VW ont été montées : le moteur à essence de 1,6 l ainsi que le moteur diesel provenaient de Volkswagen. Les rétroviseurs extérieurs provenaient également de la VW Polo III. La Felicia Combi a suivi en 1995 et la Fabia lui a succédé en 1999.

Subaru Impreza WRX STI

Le légendaire sigle WRX STI (WRX signifie World Rally Cross ou World Rally eXperimental, STI est la division sport automobile de Subaru Tecnica International) indique déjà l'origine et la mission de cet athlète de haut niveau aux talents multiples. Il a fait ses débuts en janvier 1994 au Japon en tant que modèle supérieur de la Subaru Impreza compacte.

L'année précédente, il avait déjà gagné ses premiers galons en tenue de sport au championnat du monde des rallyes et mettait désormais le cap sur le titre mondial, qu'il remportait déjà un an plus tard. La version routière de la première WRX STI était équipée d'un turbo-boxeur de 2,0 litres facile à tourner, qui développait au début 184 kW (250 ch). La deuxième génération de l'Impreza sportive a finalement été lancée en Europe en 2001.

Toyota RAV4

Il est généralement considéré comme l'ancêtre de tous les SUV : les racines du RAV4, le tout premier SUV lancé sur le marché en 1994, remontent au milieu des années 1980, lorsque Toyota a développé l'idée pour la première fois en 1986. Ce n'est qu'en 1989 qu'un concept de petit CUV a été présenté au Tokyo Motor Show sous le nom de "RAV Four" - l'abréviation de "Recreational Active Vehicle avec quatre roues motrices".

Il fallut attendre 1994 pour que le RAV4 de première génération soit commercialisé au Japon et en Europe, les États-Unis n'ayant reçu le petit SUV qu'en 1996. En fait, le premier RAV4 de série ne mesurait que 3,72 mètres de long en version trois portes.

Toyota Celica VI

Dans sa sixième génération, lancée en 1993, la Toyota Celica (T200) avait déjà survécu à presque tous ses concurrents coupés sport d'autrefois. Plus de puissance pour moins de poids dans des contours de coupé musclés : ce concept devait permettre à l'icône sportive japonaise déjà la plus vendue de s'approcher de la marque des quatre millions de productions. Et c'est ainsi que la Celica renonça aux phares rabattables au profit de doubles phares ronds plus légers.

Malgré des techniques de sécurité supplémentaires telles qu'une protection massive contre les chocs latéraux et un airbag, la Celica a été allégée de 50 kilogrammes par rapport à sa devancière. Cela a également été rendu possible par l'utilisation d'aciers à haute résistance. Résultat : un nouveau moteur de base de 85 kW/115 ch répondait déjà aux exigences sportives les plus douces, tandis que le moteur de pointe de 178 kW/242 ch de la Celica GT-Four était conçu pour un tempérament furieux. Et puis il y avait la Celica de 515 kW/700 ch, avec laquelle Rod Millen a établi un nouveau record lors de la "Race to the Clouds" sur le Pikes-Peak en juillet 1994.

VW Polo III (6N)

Enfin une nouvelle Volkswagen Polo ! C'est ce que pensaient certains contemporains lorsqu'en septembre 1994, la troisième génération remplaça la précédente après 13 ans d'existence. Il y avait enfin des portes arrière, des équipements de sécurité modernes comme les airbags. L'intérieur de la Polo, courte de 3,72 mètres, faisait penser à une petite Golf. En 1995, Seat proposa également une version à hayon (Polo Classic) et un break (Polo Variant).

La Polo est devenue particulièrement célèbre en tant que modèle Harlequin en quatre couleurs - construit à l'origine avec seulement 20 véhicules (Harlequin original) à des fins publicitaires comme symbole du principe modulaire des modules d'équipement. En raison de la demande pour la Polo colorée, cette variante de modèle a été réalisée. Il paraît qu'entre 1995 et 1997, exactement 3.806 véhicules ont été produits. En 1999 eut lieu le plus grand lifting de la Polo III, qui fut construite jusqu'en 2001.