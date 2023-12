Alors que le réveillon approche à grands pas, vous avez sûrement déjà décoré votre beau sapin. Mais lorsque l’on est fan d’automobile, pourquoi ne pas en faire de même avec sa propre voiture ? Cette nouvelle mode à pris de l’importance sur le réseau social TikTok (voir lien) où plusieurs suisses ont posté des photos et des vidéos de leurs autos entourées de guirlandes, ces derniers jours.

Parmi eux, Naim Ferati, un mécanicien de 22 ans, a commandé une guirlande de 190 mètres de long et l’a installée avec deux de ses collègues sur sa jolie BMW (voir photo principale). Sa vidéo a été visionné plus de 40 000 fois sur son compte TikTok mais le jeune homme n’a jamais pris la route avec cette décoration comme il l’a expliqué pour 20 Minutes :

"J’ai vu une vidéo d’une voiture décorée sur mon fil d’actualité et j’ai voulu faire la même chose. Mais nous ne savons pas dans quelle mesure cela est légal en Suisse, c’est pourquoi nous ne l’avons pas fait rouler."

Bien que l’idée soit originale, Naim a bien fait de ne pas trop en jouer car rouler avec un tel "déguisement" sur une automobile est tout simplement interdit par la loi Suisse et l’amende pour une telle infraction s’élève à plusieurs centaines d’euros (ou plutôt de francs suisse).

Plus dangereux qu’il n’y paraît ?

Si une vitesse inadaptée ainsi que l’alcool représentent les premières causes d’accidents en France, en Suisse c’est tout simplement la distraction qui cause de nombreux torts et le trop-plein de lumières en fait partie car il accentuerait le danger. Hanspeter Krüsi, le porte-parole de la police cantonale de Saint-Gall, s’est montré catégorique sur le sujet auprès de 20 Minutes :

"Vous n’êtes tout simplement pas autorisés à circuler dans les rues avec un véhicule décoré de lumières vives car en Suisse, tout ce qui est fixé à une automobile doit être homologué. Pour avoir une chance Il faudrait obtenir l’aval de l’office de la circulation routière mais un tel véhicule (comme celui de la vidéo) ne serait jamais accepté."

En 2019, dans le Jura, un homme avait défilé dans les rues avec sa Citroën 2 CV de 1965, spécialement préparée pour célébrer les fêtes de fin d’année. Équipée de 54 mètres de guirlandes et de 720 Led, la voiture avait vraiment fière allure. Et vous les voitures décorées pour Noël, vous en pensez quoi ?