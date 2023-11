Retirer les mains du volant et détourner temporairement votre attention de ce qui se passe sur la route : voilà quelque chose qu’on ne vous enseignera jamais à l’auto-école mais que vous pourrez, à priori, vous permettre dans cette BMW. La marque allemande va bientôt introduire une conduite "hautement automatisée", de niveau 3, qui pourra être expérimentée sur la nouvelle Série 7.

"BMW Personal Pilot L3" est le nom de la nouvelle fonction qui décharge les clients de la tâche de conduite dans des situations de circulation définies et régule la vitesse, la distance et le guidage sur la voie. Les équipements spéciaux de la nouvelle BMW Série 7 peuvent être commandés dès le mois de décembre et seront disponibles à partir de mars 2024 (à l'exception des i7 eDrive50 et i7 M70 xDrive).

Cette conduite automatisée prend en charge l'ensemble de la tâche de conduite conformément à la normalisation de la Scociety of Automotive Engineers (SAE), au niveau 3, et est proposée exclusivement en Allemagne au prix de 6 000 euros (TVA comprise). Le système permet aux conducteurs de s’adonner à des activités secondaires sur des autoroutes à voies structurellement séparées et à des vitesses allant jusqu'à 60 km/h. Selon BMW, grâce à ses capteurs de qualité particulièrement élevée, le système est le premier de ce type à être utilisé dans l'obscurité.

Avec l'introduction de la fonction de Niveau 3 dans la BMW Série 7, le groupe BMW est le premier constructeur automobile à proposer dans sa gamme de produits à la fois une fonction de Niveau 2 et une de Niveau 3, où les mains peuvent être retirées du volant et positionnées confortablement. Le BMW Highway Assistant permet déjà une fonction de conduite partiellement automatisée, particulièrement innovante, au niveau SAE 2 sur toutes les modèles de la nouvelle BMW Série 5.

La fin du plaisir de conduire ?

Il existe également un assistant de changement de voie actif et unique avec confirmation visuelle. Cette fonction de la Série 5 est principalement destinée aux trajets longue distance, où elle permet d'adopter une position particulièrement détendue derrière le volant. Cette fonction supplémentaire de l'assistant de direction et de guidage sur voie prend en charge le contrôle de la vitesse et de la distance ainsi que la tâche de direction à des vitesses allant jusqu'à 130 km/h.

Avec le niveau 2, conduite partiellement automatisée, le conducteur reste toujours responsable. Si le BMW Autobahn Assistant est utilisé, les conducteurs doivent surveiller ce qui se passe sur la route et toujours pouvoir reprendre leur tâche de conduite. Ceci est surveillé en permanence à l’aide d’une caméra d’attention intelligente.

Le BMW Personal Pilot L3 de la BMW Série 7 est la condition préalable à une conduite hautement automatisée de niveau 3, qui vous permet de vous concentrer sur des activités secondaires en dehors de la circulation. Dans une BMW Série 7 avec BMW Personal Pilot L3 activé, les clients pourront désormais, par exemple, traiter des e-mails ou téléphoner tout en conduisant jusqu'à 60 km/h. Tout ceci est assez paradoxal mais le client doit toujours être prêt à reprendre la conduite, à tout moment, dès que la situation de la circulation l'exige ou que le tronçon de route adapté à l'utilisation du BMW Personal Pilot L3 se termine.

Des signaux visuels et acoustiques indiquent au conducteur qu'il doit intervenir, à nouveau, dans la situation de la circulation. En l’absence de réaction appropriée, le véhicule est arrêté de manière contrôlée. Outre les caméras, les véhicules équipés du BMW Personal Pilot L3 disposent également de capteurs à ultrasons et radar de dernière génération ainsi que d'un capteur lidar 3D très sensible pour la surveillance de l'environnement et du trafic. Grâce à cet ensemble technologique, le BMW Personal Pilot L3 devrait fonctionner de manière très fiable même dans l'obscurité.

