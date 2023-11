On a très vite tendance à dire qu'une voiture est un échec. Mais les raisons peuvent être de plusieurs natures : des prévisions erronées, une mauvaise planification, une qualité médiocre, un prix trop élevé, un design raté... ou tout simplement un lancement au mauvais moment. C'est ce qui s'est passé il y a 50 ans avec la BMW 2002 turbo.

La BMW 2002 turbo n'était certes pas la première voiture de série suralimentée, il existait déjà des modèles de ce type aux États-Unis, mais elle a l'honneur d'avoir été la première voiture allemande turbo de série, avant la Porsche 911 turbo. Il y avait toutefois une certaine exclusivité car seulement 1 672 exemplaires ont été produits entre septembre 1973 et juin 1975.

La BMW 2002 turbo est propulsée par le fameux quatre cylindres qui a fait des 2002 ti (1968-1972) et 2002 tii (1971-1975) de véritables sportives. Le moteur en ligne M10 de deux litres de cylindrée est réputé fiable. Dans la 2002 ti, il développe 88 kW (120 ch) à 5 500 tr/min ; dans la 2002 tii, il fournit 96 kW (130 ch) à 5 800 tr/min grâce à l'injection Kugelfischer.

Moteur de la BMW 2002 turbo

Pour plus de puissance, on aurait pu certes envisager un six cylindres, mais à l'époque il a été laissé à la nouvelle Série 5 et à la classe supérieure E3/E9, notamment parce qu'il ne rentrait guère dans les véhicules de la Série 02 et les rendait trop lourds. En fait, il a fallu attendre la E21, alias la première Série 3 (qui a succédé à la 2002 en 1975 et qui a été déclinée en 320 et 323i à partir de 1977), pour voir un tel moteur dans ce type de modèle.

BMW 2002 turbo

Un turbocompresseur KKK a permis d'obtenir une puissance de 125 kW (170 ch) à 5 800 tr/min et un couple de 240 Nm à 4 000 tours. Et pour ralentir la cavalerie, des freins à disque ventilés ont été installés sur les roues avant et des freins à tambour plus grands que ceux du modèle de base ont été placés sur l'essieu arrière.

BMW indiquait que la 2002 turbo, qui pesait 1 080 kg, atteignait les 100 km/h en 7,0 secondes et une vitesse maximale de 211 km/h. Ce ne sont pas des valeurs folles d'un point de vue actuel, mais il y a 50 ans, elles permettaient de distancer une Porsche 911 S en termes d'accélération.

Innenraum des BMW 2002 turbo, in der Mtte rechts die Ladedruckanzeige

L'auteur de ces lignes a déjà pu expérimenter une BMW 2002 turbo, et ce n'est qu'à partir des 4 000 tours que la voiture se met vraiment à siffler. En dessous, elle se comporte aussi sagement qu'une 1602. Comme l'écrit aujourd'hui le 2002-turbo-Club :

"Toutefois, la technique turbo de l'époque n'était pas encore mûre. Le compresseur du turbo n'avait pas de wastegate, comme c'est le cas aujourd'hui, et avait donc tendance à surchauffer rapidement." "En raison de l'absence de wastegate, le compresseur devait être relativement grand pour ne pas surchauffer à pleine charge. Mais cela entraînait un turbo lag très important, car le gros compresseur ne prenait vraiment son envol qu'à haut régime. En dessous de 3 000 tours, le turbo avait donc plutôt les performances de la 1602, beaucoup plus faible, pour ensuite se propulser brusquement à partir d'environ 3 500 tours."

La presse était du même avis à l'époque et se moquait des peintures de guerre un peu trop prononcées et de l'habillage des premiers modèles : "2002 turbo" était inscrit en lettres miroir sur le spoiler avant, afin que l'on puisse voir dans le rétroviseur qui souhaitait faire un dépassement.

C'était trop pour certains, surtout à l'automne 1973 de la crise pétrolière, lorsque le prix de l'essence a grimpé en flèche pour atteindre un niveau qui correspondrait aujourd'hui à plus de trois euros. Le clou du cercueil de la BMW 2002 turbo n'est même pas sa consommation plus élevée, mais, outre le moment défavorable de sa sortie, son prix exorbitant. Le prix de départ était de 18 720 DM, alors qu'une 2002 tii étaient beaucoup moins chère et que pour le même prix, on pouvait s'offrir une Mercedes 250 Limousine.

Ainsi, la 2002 turbo reste une rareté qui frôle aujourd'hui la barre des 100 000 euros. À peu près au moment où la 2002 turbo disparaissait, BMW lançait un modèle totalement opposé : la 1502, arrivée sur le marché au prix de 11 390 DM, comme modèle plus économique. Et avec succès : en seulement deux ans, plus de 77 000 véhicules ont été produits.