Nous sommes à l'aube d'une nouvelle ère pour de nombreuses voitures de sport. De nombreux modèles historiques abandonneront définitivement le moteur à combustion au cours des prochaines années pour adopter la propulsion électrique. Un coup dur non négligeable pour les amateurs les plus puristes, mais aussi un signe inévitable de l'évolution des temps.

Ce qui ne changera pas, en revanche, ce sont les performances et l'exclusivité que ces modèles emporteront avec eux dans leur nouvelle vie. Voici donc quelques-unes des voitures de sport les plus emblématiques destinées à devenir électriques.

Alpine A110

Alpine A110 R

La voiture de sport française se prépare à passer à l'électrique d'ici quelques années. D'ici 2026, nous devrions voir apparaître l'héritière à batterie de l'actuelle A110, qui sera basée sur une plateforme entièrement nouvelle. Alpine a déjà plaidé sa cause en 2022 en présentant le concept E-Ternité équipé d'un moteur électrique de 242 ch, ainsi que des réglages et des performances quasi similaires aux versions thermiques.

Audi R8

Audi R8 V10 GT RWD

La supercar d'Audi se prépare à une nouvelle vie. Après l'arrêt de la production du modèle actuel fin 2023, la R8 entrera dans l'ère électrique. Les débuts de la nouvelle génération devraient avoir lieu en 2027, l'Audi étant construite sur une version modifiée de la plateforme SSP. Cette architecture permettra d'utiliser des groupes motopropulseurs développant jusqu'à 1 700 ch.

Une valeur purement théorique, même s'il est très probable que l'Audi R8 électrique sera toujours plus puissante que les 620 ch actuels délivrés par la GT équipée du 5.2 V10.

BMW M3

BMW M3 CS

L'avenir de la marque M est électrique. Et donc aussi celui de la M3, l'un des modèles les plus emblématiques de la division sportive de BMW. La première M3 électrique arrivera en 2027, comme l'a annoncé ces dernières semaines Frank Weber, directeur du développement des produits chez BMW.

La nouvelle génération sera construite sur la plateforme Neue Klasse, l'architecture qui donnera vie à toutes les BMW électriques à partir de 2025. Sur le papier, la plateforme peut atteindre 1 340 ch délivrés par quatre moteurs électriques. Serait-ce la puissance de la nouvelle M3 ?

Caterham

Caterham Seven 340

Adieu Seven, bonjour Project V. C'est le nom choisi par le constructeur britannique pour inaugurer son avenir électrique. Présentée au Goodwood Festival of Speed en juillet dernier, il s'agit d'une voiture de sport fermée, par opposition aux "ouvertes" classiques auxquelles Caterham nous a habitués.

La Project V pèse 1190 kg et son moteur arrière de 272 ch est alimenté par une batterie de 55 kWh. Le sprint de 0 à 100 km/h est de 4,5 secondes, tandis que l'autonomie est de 400 km, avec la possibilité de recharger jusqu'à 150 kW pour passer de 20 à 80 % en 15 minutes. Ainsi, après un court arrêt au stand, vous pouvez reprendre la piste pour pousser la voiture à ses limites.

Dodge Charger/Challenger

Dodge Charger e Challenger

Une époque s'achève également aux États-Unis. Les Dodge Charger et Challenger, véritables icônes du moteur V8, seront remplacées par un modèle 100 % électrique dans les prochaines années. Ce modèle sera basé sur le concept Charger Daytona SRT présenté à l'été 2022.

La muscle car alimentée par des batteries disposera de quatre moteurs électriques et d'une puissance d'au moins 1 000 chevaux. Un système de haut-parleurs spécifique est également prévu pour reproduire artificiellement le son du moteur à huit cylindres.

Nissan GT-R

Nissan GT-R Nismo Special Edition

Il n'y a pas de confirmation officielle, mais il est très probable que nous verrons une Nissan GT-R électrifiée au cours de la décennie. Pour l'instant, Nissan ne s'est pas prononcé, mais des rumeurs font état d'une version hybride rechargeable ou d'un passage direct à l'électrique.

Quoi qu'il en soit, "Godzilla" est prêt à changer une fois pour toutes après avoir abandonné l'Europe en 2022 en raison des réglementations de plus en plus strictes sur les émissions et les limites sonores des nouvelles voitures.

Porsche Boxster

Porsche 718 Spyder RS

Attendue entre fin 2023 et 2024, toute la gamme Porsche 718 deviendra électrique. Le Cayman et le Boxster abandonneront donc le moteur à combustion et adopteront uniquement des groupes motopropulseurs à batterie. Le Boxster électrique a déjà été aperçu à plusieurs reprises au cours des derniers mois dans diverses situations, qu'il s'agisse d'essais sur le circuit du Nürburgring ou d'une recharge à un superchargeur Tesla.

La Porsche devrait être proposée en propulsion ou en transmission intégrale, avec des puissances allant de 400 à près de 650 ch, exploitant ainsi tout le potentiel de la plateforme PPE sur laquelle elle sera construite.

Volkswagen GTI

Volkswagen Golf GTI

Volkswagen n'abandonne pas l'une de ses marques les plus emblématiques et prépare une série de modèles sportifs électriques pour les années à venir. Comme le montre le concept ID.GTI, l'un des premiers pourrait être l'ID.2, la voiture compacte qui sera vendue, sous une forme "normale", à partir de 2025 à un prix avoisinant les 25 000 euros.

Les GTI se caractériseront toujours par une esthétique plus agressive et des performances engageantes, même si le prix sera évidemment plus élevé que celui des modèles électriques de base.