Au moins 17 300 euros séparent la BMW M240i de sa cousine plus radicale, la M2. Cela peut vous amener à vous demander si la variante M à part entière est vraiment nécessaire. D'autant plus que la 240i n'est pas exactement un enfant de chœur avec ses 374 ch et 500 Nm de couple. Et que dire des 86 ch qui lui manquent encore par rapport au modèle M ? C’est là qu’interviennent les préparateurs…

Prenez G-Power, par exemple. Les bavarois sont connus pour faire des choses assez folles avec les véhicules munichois. On peut vous citer les quelques 660 ch dans l'ancienne M2 ou les 900 ch dans la M5 CS, bien utiles si vous empruntez une portion délimitée de l’autoroute allemande. Les allemands ont à présent quelques nouveautés en réserve pour l’actuelle M240i. Le six cylindres turbo B58 est doté de quatre niveaux de performances différents. Le meilleur d’entre eux augmente la puissance à 520 ch ce qui met facilement la M2 d’origine au placard avec ses 460 ch.

Ce surplus est obtenu grâce à une combinaison d’ajustements logiciels et matériels. Ceux-ci incluent le logiciel de performance interne GP-520, des turbocompresseurs optimisés (GP-550), un refroidisseur intermédiaire, de nouveaux tuyaux de descente sport et un système d'échappement sport. Selon G-Power, même dans cette configuration haut de gamme, vous pouvez payer moins cher qu'en achetant un M2.

Comment atteindre ces chiffres ?

G-Power sert également ceux qui disposent de moins de budget pour améliorer la propulsion. L'option la moins chère pour cette BMW est la version 420 ch. Ici, il vous suffit de tourner la vis du logiciel. Le niveau à 450 ch nécessite également des descentes sportives et un nouveau silencieux arrière. Les 480 ch sont atteints avec le système d'échappement complet et le refroidisseur intermédiaire.

Si vous souhaitez un réglage plus individuel, il vous faut des tuyaux de descente pour le sport automobile, des tuyaux de surpression et des filtres à air sport sont également disponibles séparément. En ce qui concerne la mise à niveau des turbocompresseurs, vous avez soit la possibilité de les faire construire sur la base de chargeurs existants (ou fournis), soit de les acheter sous forme d'un ensemble complet comprenant les turbos OEM.

La M240i que vous voyez sur ces photos dispose également d'un jeu de jantes forgées G-Power Hurricane RS de 19 pouces avec des pneus 245/35 et 255/35 de Michelin. Pour l'intérieur, le tuner allemand propose ses propres tapis de voiture, des palettes de changement de vitesse en carbone, deux volants sport au design différent (en carbone) et également des intérieurs entièrement en cuir.