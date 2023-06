Ce n'était qu'une question de temps avant que la BMW M3 Touring ne devienne l'objet de désir des tuners allemands. Quelques mois seulement après ses débuts, la super familiale bavaroise s'est retrouvée entre les mains des mécaniciens de G-Power, un atelier spécialisé dans le tuning de BMW vraiment exagérées.

La M3 Touring a ainsi reçu un "cœur" encore plus performant et un look conçu pour attirer les regards sur toutes les routes.

Trois niveaux d’extrême !

En ce qui concerne les modifications techniques, le moteur 3.0 biturbo de BMW a été porté à 720 ch et 850 Nm, soit 210 ch et 200 Nm de plus que la version de base. Cela a été rendu possible grâce à un nouveau système d'échappement et à une série de modifications de l'ECU, qui permettent à la M3 Touring d'approcher une vitesse de pointe de 320 km/h.

Cependant, G-Power a également développé des kits moins extrêmes. Ceux qui le souhaitent peuvent limiter la mise à niveau à la phase 1 avec 620 ch et 750 Nm ou à la phase 2 avec 670 ch et 800 Nm.

Verte de colère !

Outre ses performances super sportives, la M3 Touring de G-Power ne passe certainement pas inaperçue. La teinte vert satiné et le kit aérodynamique tranchant donnent à cette BMW un air encore plus furieux, à défaut d’élégant.

Les modifications comprennent également la calandre noire brillante (où l'inscription "Hulk" ressort) et les prises d'air sur le capot reprises de l'exclusive M4 CSL, tandis qu'à l'arrière, les phares à LED brunis ressortent fièrement.

Les jantes en alliage Hurricane RS 20 pouces à l'avant et 21 pouces à l'arrière contribuent également à l'esthétique de la M3 Touring. Les moulures en fibre de carbone dans l'habitacle et le volant avec indicateur de vitesse à LED intégré, comme sur les voitures de course, complètent encore l'équipement.