Zacoe est un jeune préparateur automobile assez méconnu du grand public. Il a pourtant le mérite que l'on s'attarde sur ses préparations tant elles sont agréables à regarder. Sur son site internet et ses réseaux sociaux, il publie des créations et la dernière née concerne les BMW M3 et M4.

Quelques appendices, et le tour est joué

Grâce à un ensemble aérodynamique, les deux modèles de sport de BMW M gagnent en agressivité sans pour autant sombrer dans la vulgarité. Tout est relatif me diriez-vous, et vous n'avez pas tort. Ce kit est composé de jupes latérales, d'une lame avant, d'un aileron et d'un nouveau becquet. Tous ces éléments sont en carbone (sauf le becquet arrière) pour ne pas alourdir les deux bolides. Le tuner a aussi changé les jantes d'origine comme vous pouvez le voir à travers ces images.

BMW M4 par Zacoe BMW M3 par Zacoe

On suppose que la préparation est purement esthétique. Zacoe n'évoque ni le moteur ni les performances des deux sportives. Leur six cylindres en ligne de 3.0 L bi-turbo développe donc 510 ch pour 650 Nm de couple. Ce bloc est assez puissant pour les propulser de 0 à 100 km/h en 3,9 secondes et d'atteindre une vitesse maximale autolimitée de 250 km/h (ou plus si ajout de l'option). Cette customisation ne semble pas non plus s'intéresser à la partie intérieure qui est donc restée d'origine.

BMW M3 par Zacoe

BMW M3 Touring, prochaine cible ?

Le constructeur allemand lancera prochainement un tout nouveau modèle qui n'a jamais osé commercialiser auparavant. Il s'agit bien de la BMW M3 Touring qui pourrait arriver l'an prochain. Tout comme la berline, la déclinaison à sac à dos ne devrait pas échapper aux radars des préparateurs qui prendront un malin plaisir à la dévergonder de la plus belle des manières. La BMW M3 Touring est attendue depuis tellement longtemps, certains parient déjà sur son succès.